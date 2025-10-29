< sekcia Magazín
Klára rada cestuje
Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Ženské meno Klára má latinský pôvod (Clara), čo znamená jasná, svetlá, slávna. Nositeľky tohto mena oslovujeme Klárika, Klárka. V súčasnosti sa na Slovensku vyskytuje meno Klára skôr v populárnej talianskej verzii Chiara.
Kláry, ktoré majú meniny 29. októbra, sú neposedné a rozmarné. Prevláda v nich schopnosť rýchlo vyriešiť problém. Sú plné dôvtipu a neznesú, aby v živote hrali "druhé husle".
Nemožno o nich povedať, že štúdium ich nadchýna. Oslovuje ich cestovanie, preto sú z nich prevažne sprievodkyne alebo spravodajkyne. Celý život majú sklon blysnúť sa pred ľuďmi, ľahko sa zamilujú.
Klárky sú vitálne aj odolné. Sú tiež maškrtné, čo sa im môže vypomstiť na hmotnosti. Viac ako sladkosti im prospejú špargľa, hrozno, broskyne a výrobky zo sóje.
Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Typickou farbou tohto mena je zelená. Ochranné rastliny fialka a mäta, ochranné kamene achát a zafír.
