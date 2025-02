Klára Vytisková a Jana Kirschner spojili sily v piesni Řeka

Bratislava 7. februára (TASR) - Klára Vytisková a Jana Kirschner, dve rešpektované speváčky, skladateľky a matky prinášajú spoločnú kompozíciu, ktorá spája ich jedinečný pohľad na život. Singel Řeka nie je len hudobným dielom, ale aj oslavou spolupráce žien, kreativity a vzájomnej podpory. Vyzýva poslucháčov, aby premýšľali o životnom tempe, potrebe osobného puta, blízkosti a lásky. Intímne a osviežujúce zloženie nesie symboliku rieky ako cestu života. TASR informovala PR manažérka Šárka Chomoutová.



"Řeka je nielen metaforou pre život a čas, ale aj pre ľudskú potrebu balansovať medzi vnútorným pokojom, voda tiež môže odniesť to, čo nechceme v živote mať. Je to asi najviac pesničkárska skladba, akú som kedy napísala, s veľmi intímnym textom. Refrén - tam kde tečie prúd, chcem zas raz plávať s riekou - vystihuje pocit pokoja, ktorý prichádza rovnako ako rieka," približuje Klára.



"U mňa je to tak, že tú rieku mám v sebe. Niekedy sa nechám len tak unášať a nechám veci prirodzene plynúť, ale niekedy sa moja rieka premení na rozbúrený Dunaj a vtedy je to celkom divoké. Prijímať veci s pokorou a v pokoji sa učím celý život. Dôležité je vedieť udržať hlavu nad vodou, nech sa deje čokoľvek," dodáva Jana Kirschner.



Videoklip k piesni Řeka natočila Anežka Horová, ktorá spoločne s Klárou stojí za všetkými vizuálmi projektu Vega.











Řeka videoklip: