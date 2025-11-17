Klaudia je priateľská

< sekcia Magazín
Bratislava 16. novembra (TASR) - Ženské meno Klaudia má latinský pôvod a v preklade znamená "chromá", "krivá". S nositeľkami tohto krstného mena sa na Slovensku stretávame zriedkavejšie a oslovujeme ich Klaudika, Klaudina, Klody. Meniny majú 17. novembra.
Klaudie sú extrovertky, ktoré pozorne sledujú život okolo seba. Sú objektívne a schopné úplne sa odovzdať. Majú ozajstný zmysel pre priateľstvo, sú plaché a pokorné. Klaudie sú prevažne svedomitými študentkami a budúce povolanie vykonávajú zodpovedne. Majú radosť, ak sa ľudia v ich prítomnosti cítia šťastní.
Bývajú pozoruhodne životaschopné. Mali by si však dávať pozor na obličky, jesť každý deň teplé jedlo a stravou si dopĺňať najmä vitamíny C a E.
Ovplyvňujú ich planéty Saturn a Urán. Šťastné farby týchto žien sú čierna a zelená. Ochranné rastliny medovka a baza, kamene ametyst a jaspis.
