Klávesový kúzelník Jean-Michel Jarre oslávi 75 narodeniny

Lyon/Bratislava 24. augusta (TASR) - Legenda elektronickej hudby a veľkolepých vizuálnych projekcií. Takéto označenie dostal od hudobnej kritiky Francúz Jean-Michel Jarre.



Od narodenia významného hudobníka uplynie vo štvrtok 24. augusta 75 rokov.



Klávesový mág rodným menom Jean-Michael André Jarre sa narodil 24. augusta 1948 vo francúzskom meste Lyon do hudobníckej rodiny. Jeho otec Maurice Jarre bol oscarovým skladateľom filmovej hudby pre Hollywood a dirigentom, starý otec zase hráčom na hoboj.



Prvé hudobné kroky mladého Francúza smerovali ku klasickému vzdelaniu a hre na klavír. V roku 1968 sa stal členom Groupe de recherches Musicales a stál pri zrode elektronickej hudobnej scény, ktorá sa práve v tom čase formovala. Na začiatku jeho kariéry stáli maliar aj sochár Pierre Soulages a avantgardný skladateľ Pierre Schaeffer, zakladateľ ambientnej hudby, ktorej vplyv je počuť na väčšine hudobníkových albumov.



Na scénu vstúpil Jean-Michel Jarre s debutovým albumom Deserted Place (1972), prvý úspech mu priniesol druhý album Oxygne z decembra 1976. V anglickom rebríčku sa dostal na druhé miesto. Na ostrovoch bodoval aj s tretím albumom Équinoxe z decembra 1978. Na parížskom námestí Place de la Concorede usporiadal na výročie pádu Bastily 14. júla 1979 koncert pod holým nebom, prišlo milión divákov a vyniesol mu prvý zápis do Guinnesovej knihy rekordov.



V októbri 1981 bol prvým západným umelcom, ktorý koncertoval v Číne. V americkom Houstone na jeho koncert 5. apríla 1986 pri príležitosti osláv NASA prišlo 1,5 milióna divákov. V júli 1990 zopakoval v Paríži open air koncert k pádu Bastily, prišlo viac ako 2,5 milióna divákov a bol to jeho tretí zápis do Guinessovej knihy rekordov. V septembri 1997 v Moskve na jeho koncert k 850. výročiu založenia Moskvy dorazilo 3,5 milióna divákov a priniesol mu štvrtý zápis do knihy rekordov. Jedným z najznámejších bol koncert 31. decembra 1999 Jean-Michel Jarre at the Pyramids v egyptskej Gize na prelome milénií. Projekt stál 9,5 milióna dolárov a zúčastnilo sa ho viac ako 120.000 ľudí.



Na svojom konte má dnes umelec 22 štúdiových albumov, najnovší Oxymore vydal 21. októbra 2022. Na Slovensku koncertoval 28. novembra 2008 v Bratislave a deň nato aj v Košiciach. Do Bratislavy sa vrátil aj 27. mája 2010, keď koncertoval v Národnom tenisovom centre. V rámci Electronica Tour 2016 opäť nevynechal slovenskú metropolu a šou Electronica predstavil 9. novembra 2016 na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.