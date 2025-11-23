< sekcia Magazín
Klement je galantný
Snom týchto mužov milujúcich spravodlivosť je štúdium práva, aby sa mohli stať advokátmi, sudcami, členmi parlamentu alebo publicistami.
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Mužské meno Klement má latinský pôvod a v preklade znamená "prívetivý", "láskavý". S nositeľmi tohto krstného mena sa na Slovensku stretávame ojedinele a oslovujeme ich Klementík, Klemo.
Klementovia, oslavujúci meniny 23. novembra, sú galantní muži, ktorí neskrývajú svoje názory ani pocity. Pochopiť Klementov nie je ľahké. Sú niekedy neústupčiví, rebelantskí a konfliktní. Túžia po tom, aby boli milovaní a vedia byť pozorní a krásne nežní.
Snom týchto mužov milujúcich spravodlivosť je štúdium práva, aby sa mohli stať advokátmi, sudcami, členmi parlamentu alebo publicistami.
Bojujú s častými bolesťami hlavy a s depresiou. Potrebujú hobby, pri ktorom môžu relaxovať, ako aj dostatok spánku.
Ovplyvňujú ich planéty Mars a Pluto. Šťastné farby Klementov sú tmavomodrá a červená. Ochranné rastliny puškvorec a bazalka, ochranné kamene opál a jaspis.
Klementovia, oslavujúci meniny 23. novembra, sú galantní muži, ktorí neskrývajú svoje názory ani pocity. Pochopiť Klementov nie je ľahké. Sú niekedy neústupčiví, rebelantskí a konfliktní. Túžia po tom, aby boli milovaní a vedia byť pozorní a krásne nežní.
Snom týchto mužov milujúcich spravodlivosť je štúdium práva, aby sa mohli stať advokátmi, sudcami, členmi parlamentu alebo publicistami.
Bojujú s častými bolesťami hlavy a s depresiou. Potrebujú hobby, pri ktorom môžu relaxovať, ako aj dostatok spánku.
Ovplyvňujú ich planéty Mars a Pluto. Šťastné farby Klementov sú tmavomodrá a červená. Ochranné rastliny puškvorec a bazalka, ochranné kamene opál a jaspis.