Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 23. november 2025Meniny má Klement
< sekcia Magazín

Klement je galantný

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Snom týchto mužov milujúcich spravodlivosť je štúdium práva, aby sa mohli stať advokátmi, sudcami, členmi parlamentu alebo publicistami.

Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Mužské meno Klement má latinský pôvod a v preklade znamená "prívetivý", "láskavý". S nositeľmi tohto krstného mena sa na Slovensku stretávame ojedinele a oslovujeme ich Klementík, Klemo.

Klementovia, oslavujúci meniny 23. novembra, sú galantní muži, ktorí neskrývajú svoje názory ani pocity. Pochopiť Klementov nie je ľahké. Sú niekedy neústupčiví, rebelantskí a konfliktní. Túžia po tom, aby boli milovaní a vedia byť pozorní a krásne nežní.

Snom týchto mužov milujúcich spravodlivosť je štúdium práva, aby sa mohli stať advokátmi, sudcami, členmi parlamentu alebo publicistami.

Bojujú s častými bolesťami hlavy a s depresiou. Potrebujú hobby, pri ktorom môžu relaxovať, ako aj dostatok spánku.

Ovplyvňujú ich planéty Mars a Pluto. Šťastné farby Klementov sú tmavomodrá a červená. Ochranné rastliny puškvorec a bazalka, ochranné kamene opál a jaspis.
.

Neprehliadnite

Premiér: Mierový plán USA pre Ukrajinu má podporu slovenskej vlády

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prituhlo a bude padať sneh. Ako dlho vydrží?

EŠTOK: Keby študent vulgárne písal o Čaputovej, za vzor by ho nedávali

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Letecká katastrofa na Sakrakopci