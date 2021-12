Klimatická zmena vyžaduje hľadať nové spôsoby pestovania jačmeňa

Bratislava 15. decembra (OTS) - Cesta piva sa začína na poli, kde sa pestuje sladovnícky jačmeň, z ktorého sa vyrába slad, bez ktorého by pivo nebolo možné uvariť. V súčasnosti práve táto časť výrobného procesu piva púta čoraz väčšiu pozornosť. Naša planéta sa, ako vieme, rýchlo mení a s ňou i počasie a podmienky pre pestovanie, na ktorých sú poľnohospodári doslova závislí. Klimatické zmeny v spojení s ďalšími náročnými podmienkami tak pre lokálnych farmárov zužujú možnosti pestovania sladovníckeho jačmeňa – pre sladovne a pivovary nenahraditeľnej suroviny. Preto je do budúcna mimoriadne dôležité nastolenie zodpovedného a udržateľného poľnohospodárstva, za ktoré sa zasadzuje aj najväčší producent sladu a piva na našom trhu, spoločnosť HEINEKEN Slovensko.HEINEKEN Slovensko so svojou sladovňou v Hurbanove, ktorá je najväčšou v strednej Európe, dlhodobo spolupracuje s lokálnymi poľnohospodármi. Podpora miestnych pestovateľov má okrem rozvoja komunity aj ďalší, nemenej významný rozmer – znižovanie celkovej uhlíkovej stopy, ku ktorej sa pivovar spolu s celou spoločnosťou zaviazal. Cieľom globálnej stratégie Heinekenu je uhlíková neutralita vo výrobe do roku 2030 a v celom dodávateľskom reťazci do roku 2040. Celkovo sa spoločnosť zameriava na zníženie C02 emisií v šiestich oblastiach a poľnohospodárstvo je jednou z nich. Spoluprácou s lokálnymi farmármi sa významne znižuje dovoz tejto cennej suroviny, čím sa, v daných objemoch prevozu, výrazne okresáva i samotná produkcia CO2. V roku 2020 HEINEKEN Slovensko nakúpil od lokálnych pestovateľov až 80,4 % všetkého sladovníckeho jačmeňa, ktorý spoločnosť u nás používa na výrobu sladu a piva.Zároveň, hurbanovská sladovňa sa stala súčasťou celosvetového projektu, ktorého cieľom je podporiť udržateľné pestovania jačmeňa. Spojila sa s vybranými slovenskými farmármi, s ktorými aktuálne intenzívne pracuje na akčnom pláne o zavádzaní krokov na udržateľné pestovanie a zníženie produkcie CO2.Vzhľadom na klimatické zmeny je dnes už potrebné nielen podporovať lokálnu produkciu, no i neustále hľadať nové odrody sladovníckeho jačmeňa. Tomu sa spoločnosť HEINEKEN Slovensko, spolu s lokálnymi farmármi, venuje aktívne už niekoľko rokov. Kľúčom je nájsť nové, vhodné odrody k výrobe kvalitného sladu. Od roku 2015 už takto našli uplatnenie štyri nové odrody sladovníckeho jačmeňa, ktoré sa zaradili na medzinárodnú listinu odrôd Heineken.Foto:Celkovo sa o rozvoj pestovania udržateľného jačmeňa v našej krajine spoločnosť snaží od roku 2017. Hurbanovská sladovňa, ako prvá na Slovensku vôbec, zaviedla v roku 2018 praktický kódex schválený medzinárodnou organizáciou, ktorý implementuje u farmárov. Vďaka jeho implementovaniu, ktorý je v súlade s náročnými požiadavkami Európskej poľnohospodárskej legislatívy, môže spolu s farmármi zabezpečiť udržateľné pestovanie sladovníckeho jačmeňa.Všetci dodávatelia pre HEINEKEN Slovensko musia pritom podpísať a riadiť sa tzv. Dodávateľským kódexom. Zaväzujú sa v ňom dodržiavať vysoké štandardy, ktoré sa týkajú ich obchodného správania, dodržiavania ľudských práv a úcty k životnému prostrediu. Podstatný je aj spôsob, akým títo dodávatelia hospodária a starajú sa o svoje polia. „“ vysvetľuje Dušan Bachár, technológ z pivovaru v Hurbanove. Viac ako tretina jačmeňa, ktorú spoločnosť HEINEKEN Slovensko v roku 2020 nakúpila, pochádzala z udržateľného hospodárstva. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa tento podiel zvýšil o takmer polovicu.