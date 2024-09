Klip piesne M. Žbirku vymyslelo dievča, ktoré prežilo streľbu v Prahe

Bratislava 27. septembra (TASR) - Nový klip pre pieseň Naivná Mekyho Žbirku vymyslelo dievča, ktoré zázrakom prežilo útok strelca na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. TASR informoval PR manažér Rado Mešša.



Pieseň Naivná bola prvou skladbou, ktorú dal Žbirka synovi Davidovi spracovať, aby zistil, ako mu to pôjde s aranžovaním a produkciou jeho skladieb. Trvalo dosť dlho, kým David poslal z Londýna demo snímku a Meky už bol dosť nervózny. Až neskôr sa David priznal, že to bolo preto, aby na otca urobil dojem. To sa mu hneď pri tejto skladbe podarilo a vďaka tomu dostal dôveru na produkovanie celého albumu Posledné veci (2022), ktorého vydania sa Meky už, bohužiaľ, nedožil.



"Začalo sa to nenápadne, postupne sme oslovovali režisérov, aby si vybrali skladbu z albumu Posledné veci, na ktorú by chceli urobiť klip. David Beránek, režisér a Mekyho priateľ, ktorý nakrútil klip ku skladbe Bahamy, Tento song a mnohým ďalších z albumu Empatia, si vybral skladbu Naivná. Potom sa mi dlho neozýval. Netušila som, čo sa deje a až keď som mu niekedy vo februári zavolala, zistila som, že je v nemocnici s dcérou. Terezka bola vážne postrelená pri vyčíňaní strelca na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a stále sa zotavuje. Prešla klinickou smrťou a rodičia nevedeli, či bude žiť. Prežila a jej fyzický stav sa pomaly zlepšuje, aj keď ju čaká ešte dlhá cesta," uviedla pre médiá Katka Žbirková.



"Neskôr mi Beránek povedal, že by ju potreboval nejako psychicky pozdvihnúť a že čo keby sme jej dali napísať námet ku klipu Naivná a jej kamaráti, študenti Filmovej školy Panská a FF UK, by ho nakrútili. Zišli sme sa v nemocničnej kaviarni v pražskom Motole a Terezka bola, takpovediac, priesvitná, no napriek tomu jej oči žiarili. Uplynulo pár mesiacov a zišli sme sa na pražskej Kampe na nakrúcaní. Terezka už nebola priesvitná a usmievala sa. Aj keď sa ešte nezaobišla bez pomoci rodičov, zúčastnila sa aktívne na všetkom dianí a jej tím pracoval profesionálne a bezchybne. Na počesť Mekyho si v klipe zahrala aj známa pražská Lennonova stena," dodala Žbirková.