Benkovej kniha Srdcovka učí deti i dospelých o ostrakizácii a šikane

Kocurany 28. novembra (TASR) - Príbeh malej čerešne, ktorej sa nedarilo pre utláčanie ostatných dozrieť, priblíži deťom a dospelým ostrakizáciu i šikanu. Knihu Srdcovka s podtitulom Slnko svieti rovnako pre všetky deti napísala autorka a ilustrátorka edukačnej literatúry pre deti z Kocurian v okrese Prievidza Lucia Benková. Momentálne je v predpredaji a jej súčasťou je i edukačná hračka.



Popudom na napísanie knihy Srdcovka bola autorkina osobná skúsenosť. "Jedného dňa nám syn odmietal ísť do školy a vždy sa do nej tešil. Nenachádzali sme na to odpoveď. Až vďaka príbehu sme sa dozvedeli, že chcel pomôcť kamarátovi, ktorému ubližoval spolužiak v škole. Syn nevedel, ako nám to má povedať, lebo nechcel žalovať," spomenula v utorok pre TASR Benková.



Srdcovka je podľa nej veršovaná rozprávka o malej nezrelej čerešni, ktorá je v tieni a nemôže dozrieť, pretože ju utláčajú. Je o ostrakizovaní a začiatku šikany, keď dochádza k vylučovaniu z kolektívu. "Kniha má deťom priniesť povedomie o tom, že sa musia brániť, že im netreba ubližovať, silnejší má pomôcť vždy tomu slabšiemu a keď niekto niekomu ubližuje, môžu to povedať dospelému, osobe, ktorej dôverujú. Otvára detské srdca a rodičom pomáha nahliadnuť do vzťahov medzi deťmi," podotkla Benková.



Kniha obsahuje i hry, prostredníctvom ktorých sa deti učia o téme. "Srdcom príbehu je rozvoj empatie. V závere knihy sú hry na rozvoj empatie. Deti sa majú možnosť oboznámiť a porozprávať s rodičom alebo pedagógom o tom, čo zažívala malá čerešňa a celý kolektív. Prečo je dobré cítiť sa dobre a v bezpečí," ozrejmila spisovateľka.



Autorka knihu konzultovala s rodičmi, pedagógmi, špeciálnym pedagógom i detským psychológom. Momentálne je v predpredaji cez crowfundingovú kampaň. Zámerom Benkovej je publikáciu dostať i do škôl.



Benková pôsobí v literárnej i výtvarnej oblasti. Za doterajšiu tvorbu získala viacero ocenení, čestných uznaní a literárne ocenenie od občianskeho združenia Benedikt Zlaté pero Ladislava Ťažkého za originálnu tvorbu vo výchovno-vzdelávacej oblasti pre deti a rodičov. Napísala knihy ÚSMEV na dobrú noc - Láska, ľudskosť, úcta, slušnosť vs VZDOR, Paleta života zajačika Čudovačika - Láska k prírode s dotykom umenia.