Knihu o M. Lasicovi uviedol do života sen J. Satinského

Bratislava 24. októbra (TASR) - V bratislavskom Štúdiu L+S uviedli do života v stredu (23. 10.) luxusnú monografiu Milan Lasica. Autorka publikácie Hana Lasicová v nej mapuje život a kompletné dielo známeho umelca, humoristu, textára, herca, speváka a divadelníka, ale zároveň vypovedá aj o jednej ére. Kniha vychádza v luxusnej limitovanej verzii aj v klasickej verzii. TASR o tom informovala PR manažérka vydavateľstva Ikar Lucia Čarná.



Autorka knižnej novinky si za jej uvádzačku do života vybrala Luciu Molnár Satinskú. Tá v knihe prečítala sen svojho otca, Jula Satinského. "Takto sa na okamih opäť spojili dve veľké osobnosti slovenského humoru, filmu a divadla. Vrcholom večera bolo vystúpenie oboch dcér, ktoré si k sebe prizvali tretiu - Dorotu Nvotovú, dcéru hudobníka Jara Filipa a spoločne zaspievali pieseň Do batôžka v svetovej premiére," priblížila Čarná. Dodala, že na krste zazneli aj mnohé iné Lasicove texty v hudobnom spracovaní a interpretácií Mariána a Ľubice Čekovských v sprievode šiestich hudobníkov. Ukážku z textu Milana Lasicu prečítal František Kovár.



Monografia na 808 stranách mapuje celoživotné dielo Milana Lasicu, zároveň je mapou jednej doby. Publikácia obsahuje 360 fotografií a veľké množstvo materiálov a textov od dcéry Hany Lasicovej, ale aj mnohých Lasicových súputníkov. Čitateľ v nej nájde množstvo nových faktov, informácií, fotografií z archívov, ktoré nie sú verejne dostupné, či doposiaľ nevidených dokumentov z čias normalizácie. Nechýbajú autentické zápisky z denníkov Milana Lasicu z 80. rokov.



"Kniha vychádza v luxusnom výpravnom prevedení ako päťzväzkové dielo viazané v plátne v špeciálnom obale a s číslovanou grafikou od Martina Shootyho Šútovca," približuje vydavateľstvo luxusnú verziu knihy vychádzajúcej v limitovanom náklade 200 kusov. K luxusnej edícii vychádza aj klasická verzia. Tá je dvojzväzková s hmotnosťou takmer päť kilogramov.