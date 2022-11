Kocáb o životopisnom filme:Som šťastný, že je tam prezidentka Čaputová

Bratislava 18. novembra (TASR) - Vo filme Michael Kocáb – rocker verzus politik účinkuje aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Český hudobník, ktorý sa stal aj politikom a občianskym aktivistom, priznal, že výsledný celovečerný dokument režisérky Olgy Sommerovej mal možnosť v priebehu jeho vzniku ovplyvňovať. "Vyberal som lokácie, napríklad všetko na Slovensku, tiež som bol šťastný, že je tam prezidentka Čaputová. Veľmi som o to stál, pretože ju uznávam a obdivujem ako veľmi dobrého človeka," povedal pre TASR Kocáb.



Film ukazuje, že celý život ho sprevádza boj za ľudské práva, politickú kultúru a demokraciu. Divákom pripomenie aj to, že sa Kocábovi okrem iného podarilo stiahnuť sovietske vojská z Československa. "Som šťastný, že vo filme vystupuje aj generál Naďovič, ktorý spoločne so mnou robil odsun, že je tam Ondrej Šoth, riaditeľ košického divadla, vynikajúci choreograf, tiež celoživotný priateľ. To sú všetko veci, z ktorých mám radosť a ktoré som ovplyvňoval," poznamenal jeden zo zakladateľov Občianskeho fóra, ktorý ovplyvnil aj nomináciu Václava Havla na prezidenta. V roku 2009 sa Kocáb stal ministrom pre ľudské práva a národnostné menšiny a neskôr vládnym komisárom pre ľudské práva. Pre hudobných fanúšikov ostane skladateľom rockovej, filmovej a klasickej hudby, najmä však zakladateľom kultovej skupiny Pražský výběr.



A čo by rocker či politik odkázal ľudom, ktorí nostalgicky spomínajú na režim socializmu spred Novembra 1989? "Neuvedomujú si, akú slobodu sme získali, aký posun sme zaznamenali napríklad v oblasti občianskych práv a ľudskej dôstojnosti, ako dnes každý môžeme robiť to, čo nás baví. Samozrejme, má to svoje komplikácie, keď sa niekto nechytí napríklad v zamestnaní, už nie je právo na prácu, ako bolo za komunistov, ale stále pretrváva zdravotná starostlivosť, ktorá je zdarma, viac-menej i školstvo," reaguje Kocáb. "Sme slobodná a demokratická krajina, a to je to zásadné, žijeme si dobre, keď to porovnáme s Ukrajinou. Musíme si vážiť to, čo sme docielili, a chrániť to, veľmi to chrániť, pretože by sme o to mohli tiež prísť," podčiarkol.



Kocáb reagoval aj na otázku, či súčasnosť má osobnosti schopné a ochotné chopiť sa úlohy v čase, ktorý budeme po desaťročiach označovať ako históriu. "Vo vašom prípade je to určite pani prezidentka Čaputová, aké budú konkrétne výsledky jej práce, na to si ešte počkáme, ale je to úžasná osoba, jedna z najlepších štátničiek v Európe, o tom som pevne presvedčený," zhodnotil Kocáb. "U nás momentálne pár takých ľudí je, žeby ich bolo mnoho, to nevidím, a to neporovnávam so sebou, porovnávam napríklad s Václavom Havlom. Teraz sa narodil Zelenskyj na Ukrajine, to je ďalšia obria osobnosť, je ich veľa, ale asi to nestačí, doba je natoľko zmetená, že sa často nedostanú k slovu," uzavrel.