Kolekcia Karel Svoboda/Největší hity 1966–2019 vychádza na 2LP
Karel Svoboda sa od bigbítových začiatkov cez spoluprácu s Karlom Gottom a ďalšími hviezdami až po slávne muzikály stal nezabudnuteľnou legendou českej populárnej hudby.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Po úspechu výberových albumov s piesňami Karla Svobodu na CD vychádza multiplatinová kolekcia exkluzívne na 2LP. Dvojalbum Karel Svoboda/Největší hity 1966-2019 prináša unikátnu prehliadku piesňového odkazu jedného z najvýznamnejších českých skladateľov populárnej hudby. Novinka oficiálne vyšla v piatok 21. novembra na 2LP. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Nievelt.
Karel Svoboda sa od bigbítových začiatkov cez spoluprácu s Karlom Gottom a ďalšími hviezdami až po slávne muzikály stal nezabudnuteľnou legendou českej populárnej hudby. Na kompilácii Největší hity 1966-2019 sa jeho skladateľské umenie otvára inštrumentálnym Návratem Gemini s kapelou Mefisto z roku 1966 a uzatvára piesňou Jdi za štěstím, poslednou nahranou skladbou Karla Gotta so Symfonickým orchestrom Českého rozhlasu z roku 2019.
Medzi týmito míľnikmi zaznejú hity nielen s Karlom Gottom, ale tiež s Martou Kubišovou, Yvonne Přenosilovou, Václavom Neckářom, Evou Pilarovou, Milanom Drobným, Jiřím Kornom, Helenou Vondráčkovou, Hanou Zagorovou, Waldemarom Matuškom, Jitkou Zelenkovou, Ivetou Bartošovou, Mariou Rottrovou, Petrou Janů, Michalom Davidom či Daliborom Jandom, ale i s Jiřím Schelingerom, Lubošom Semelkom alebo Janou Kratochvílovou.
Zostavovateľ kompilácie Miloš Skalka zaradil v zostave 28 piesní i skladby pôvodne filmové či muzikálové, keďže i v tomto odbore bol Karel Svoboda skladateľskou hviezdou. Kolekcia reflektuje i novšie spolupráce s Leonou Machálkovou či Petrom Kolářom, čím mapuje podstatný kus histórie českého popu - príbeh talentovaného a neúnavne tvorivého skladateľa.
