Koleník si dal tanečnú šou za odmenu, ide mu aj bollywoodsky tanec

Bratislava 19. marca (TASR) - Prekvapenie v podobe bollywoodskeho tanca čaká divákov v závere romantickej komédie Šťastný nový rok 2: Dobro došli. "Želáme si, aby táto koncovka priniesla ľuďom v kine rovnakú radosť, akú sme prežívali pri jej nakrúcaní," hovorí aj v mene režiséra filmovej novinky Jakuba Kronera producentka a scenáristka Adriana Kronerová.



V nečakanom prekvapení v závere filmu predvádzajú svoje tanečné umenie po vzore Bollywood všetci účinkujúci. Medzi hereckými hviezdami však vyniká majstrovstvo Jána Koleníka. "Ten záver ukazuje, že to neberieme tak vážne, je to taký nadhľad, irónia na druhú, romantická komédia, ale v úvodzovkách. Celé je to balíček príjemnej chvíle v úvodzovkách, pousmiatie nad nami a nad vzťahmi, ten tanček sú úvodzovky nad celým filmom," povedal pre TASR Koleník.



Pokračovanie úspešnej česko-slovenskej snímky nakrúcal spolu s kolegami minulý rok v máji v Chorvátsku, v období protipandemických opatrení a lockdownov. "Neveril som, že sa to zrealizuje, ale boli sme tam. Ten luxus, ktorý mali režisér a producentka, že tam mali hercov sústredených na mesiac, to by sa na Slovensku nepodarilo," konštatoval herec, ktorý si na Slovensku eliminoval všetky záväzky, aby si mesačný pobyt pri mori mohol užiť. "Veľmi som sa tešil na scény v mori, nie som otužilec, bohužiaľ, ani počas pandémie som tomu neprepadol, stálo ma to veľa síl ísť do 17-stupňového mora," poznamenal Koleník.



Herec "poškvrnený" spoločenskými tancami priznal, že tanečný odkaz na Bollywood sa mu spočiatku nepozdával "Troška som sa staval na zadné, hovoril som si, že takýto štýl nikdy nedokážem tancovať, ale spotili sme sa poriadne a nacvičili sme to," spomína na posledný deň nakrúcania pri mori, kde celá partia nakrúcala svadobnú scénu. "Postupne to prešlo do dotočnej, oslavy po skončení nakrúcania. Bol to moment, kedy nám bolo napriek pandémii veľmi dobre," pochvaľuje si Koleník.



Nadšenie pre tanec predvádza divákom aj v televíznej tanečnej šou, v ktorej súťaží po nakrúcaní náročných seriálových projektov Druhá šanca či rukojemníckej drámy Ultimátum. "Nie je to jednoduché, Let´s Dance som si dal za odmenu, nech aj takúto prácu robím, ktorá ma bude tešiť iným spôsobom a zapojí iné vnemy, aby som aj ja túto vojnovú situáciu, ktorá prišla po pandémii, nejakým spôsobom dal. Veľmi mi to pomáha," uzavrel.