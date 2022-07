Koľko párov topánok by mala mať trendová žena vo svojom šatníku

Bratislava 20. júla (OTS) - Aj keď je na výber nekonečne veľa štýlových možností, existujú určité typy topánok, ktoré by mala mať vo svojom šatníku každá žena. Týchto 5 druhov všestranných topánok môžete nosiť na tisícky spôsobov.V dňoch, keď vybavujete veci alebo sa len chcete cítiť pohodlne, sú dobré a kvalitné tenisky nevyhnutnosťou. Dámska obuv v tomto smere ponúka naozaj obrovské množstvo možností. Hľadajte pár, ktorý je všestranný a dá sa nosiť k džínsom, legínam, sukniam alebo aj k šatám. Skvelou voľbou sú biele tenisky, pretože tie sa hodia ku všetkému. Sú tiež dokonalou obuvou na voľný čas. Dodajú totiž vášmu outfitu uvoľnenejší a nenútený vzhľad. Tieto topánky sú dostatočne všestranné na to, aby ste si ich mohli obuť v podstate každý deň, a to bez ohľadu na to, či idete do práce, na rande, alebo na kávu s najlepšou kamarátkou.Čižmy sú stálicou jesene a zimy, ktorú by mala mať vo svojom šatníku každá žena. Môžu sa nosiť s džínsami, legínami alebo dokonca šatami. Dajú vám tak možnosť vytvoriť rôzne druhy outfitov. Hľadajte pár topánok, ktorý dobre sedí a pohodlne sa v ňom chodí. V zimných mesiacoch hľadajte topánky, ktoré udržia vaše nohy v teple a v suchu.Pokiaľ ide o výber perfektného páru čižiem, vaše možnosti sú neobmedzené. Môžete si vybrať čižmy po kolená, nad kolená, mohutné široké čižmy, čiernu klasickú alebo umelú kožu, členkové čižmy, motorkárske čižmy alebo dokonca jazdecké čižmy. Nech už si vyberiete akýkoľvek pár, čižmy sú skvelým spôsobom, ktorý dodá vášmu vzhľadu osobitosť.Štýlový pár podpätkovNa dni, keď chcete vyniknúť, je pár štýlových podpätkov nevyhnutnosťou. Či už uprednostňujete ihličky, lodičky alebo niečo medzi tým, kvalitné podpätky sa vám vo vašom šatníku budú hodiť na rôzne špeciálne príležitosti. Ak hľadáte univerzálny pár topánok, vyberte si neutrálnu alebo čiernu farbu. Tieto farby sa dajú nosiť k rôznym outfitom a opticky predĺžia vaše nohy. Ak chcete pridať topánkam farebný nádych, hľadajte pár pestrofarebných podpätkov, ktoré vášmu vzhľadu dodajú zábavu a osobitosť.Sú aj dni, kedy potrebujete vyzerať elegantne, no nemáte náladu na podpätky. Vtedy sa hodia pohodlné, no elegantné topánky. Hľadajte pár vyrobený z pohodlných materiálov, ako je plátno alebo koža. Tieto topánky je možné nosiť k džínsom, šortkám, sukniam alebo k šatám. Nebojte sa ani zaujímavých potlačí a dizajnu, ktorý topánkam dodá kúsok osobitosti. Čierne alebo hnedé balerínky sú napríklad všestranné a dajú sa nosiť s nohavicami do práce alebo s džínsami na bežný deň. Ak chcete niečo trochu elegantnejšie, hľadajte pár zdobených mokasín, ktoré sa dajú nosiť k sukni alebo k šatám. Tiež sa uistite, že sa vám v týchto topánkach naozaj pohodlne chodí.Leto je ideálny čas na to, aby ste si vybrali pár roztomilých sandálov. Či už idete na pláž alebo len na prechádzku, dobrý pár sandálov udrží vaše nohy v pohode a v pohodlí. Klasické šľapky, remienkové sandále alebo platformy, máte na výber z nekonečného množstva štýlov. Hľadajte pár, ktorý je štýlový aj praktický. Ak budete veľa chodiť, vyberte si ploché sandále bez opätku. Ak hľadáte niečo vhodné na večeru alebo na spoločenskú udalosť, hľadajte elegantnejšie sandále s podpätkami. Pokiaľ chcete pár, ktorý môžete nosiť prakticky neustále, hľadajte neutrálnu farbu, ako je čierna, hnedá alebo béžová. Tieto farby sa budú hodiť ku všetkému a dajú sa rovnako obliecť k splývavým šatám ako k šortkám či k džínsom.Nech už hľadáte akékoľvek topánky, vždy sa snažte kúpiť kvalitné kúsky, ktoré vám vydržia aj niekoľko sezón. Vyskúšajte napríklad zájsť do kamenných obchodov CCC alebo sa pozrite na ich e-shop. Nájdete tam obrovský sortiment dámskych topánok, ktoré vás možno inšpirujú k nákupu vašich nových ikonických kúskov.