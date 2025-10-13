Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. október 2025
Koloman je disciplinovaný

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Zdravie Kolomanov je znamenité, rovnako ako aj vitalita. Potrebujú vyváženú a pravidelnú stravu. Pozor by si mali dávať na kosti.

Autor TASR
Bratislava 12. októbra (TASR) - Mužské meno Koloman má keltský pôvod a v preklade znamená "pustovník". Nositelia tohto na Slovensku málo zaužívaného mena oslavujú meniny 13. októbra.

Kolomanovia sa prejavujú ako tajomní, neprístupní a nevľúdni. Sú mlčanliví, utiahnutí do seba a ťažko menia svoje názory. Charakterizuje ich veľká disciplinovanosť a schopnosť značného vypätia. Študujú sami a radi, neraz dlho do noci. Stávajú sa z nich väčšinou zanietení výskumníci, inžinieri alebo originálni umelci.

Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Šťastné farby Kolomanov sú zelená, biela a modrá. Ochranné rastliny valeriána, čakanka, ochranné kamene citrín, zafír a jaspis.
