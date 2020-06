Komédiu Takmer dokonalé tajomstvá si cez víkend pozrelo 7796 divákov

Bratislava 22. júna (TASR) - Po mesiacoch, keď boli kiná zatvorené a stopku dostali pre nový koronavírus všetky odvetvia kultúry na Slovensku, začína slovenskému filmovému trhu svitať nádej na lepšie časy. Na nemeckú komédiu Takmer dokonalé tajomstvá sa prišlo uplynulý víkend pozrieť do kina 7796 divákov. "Stala sa tak jednotkou uplynulého víkendu," informovala TASR Stanislava Borská z distribučnej spoločnosti Bontonfilm.



"Tento výsledok by bol vynikajúci aj za normálnych okolností pred koronakrízou, o to cennejší je v situácii, keď ešte viacero kín vrátane celej jednej siete multiplexov nespustilo svoju prevádzku," dodala.



Film Takmer dokonalé tajomstvá je remake kultovej talianskej snímky Úplní cudzinci. V Nemecku sa stal najúspešnejšou nemeckou komédiou roka 2019. Pikantný a mimoriadne aktuálny námet o fenoméne smartfónov, ktoré toho o nás často vedia viac než naši najbližší, nepochybne oslovil aj slovenských divákov.



Z premiérových výsledkov filmu majú radosť kinári aj filmoví distribútori. "V neposlednom rade je to skvelá správa i pre samotných divákov, keďže táto komédia môže pomôcť naštartovať celý kinotrh a tým primäť producentov nasadzovať do distribúcie kvalitné a divácky príťažlivé tituly," konštatovala Borská.