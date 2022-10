Tribute To Miro Žbirka 70 bol oslavou hudby, zaspievala aj Gombitová

Bratislava 18. októbra (TASR) – Bratislavská NTC Aréna patrila v pondelok večer (17. 10.) slovenskej hudobnej legende Mirovi Žbirkovi a jeho hitom. Koncert s názvom Tribute To Miro Žbirka 70 bol poctou tomuto vzácnemu umelcovi k jeho nedožitým sedemdesiatinám, ktoré by oslávil 21. októbra. Muzikantský Pán Boh si ho však povolal k sebe nečakane 10. novembra minulý rok.



Viac ako dve hodiny koncertu boli oslavou Žbirkovej hudby, zaznelo 25 Mekyho hitov a dve beatlesovky, ktoré mal Meky tak rád. Beznádejne zaplnené hľadisko arény tlieskalo od prvej minúty už pri animovanom klipe k novému singlu Náhodou z albumu Posledné veci, ktorým sa večer začínal. Prvým hitom v playliste bola Atlantída v podaní dvojice Katarína Knechtová a Lukáš Adamec. Obaja sa na pódium vrátili ešte raz, Katarína s piesňou Múr našich lások, Lukáš s pesničkou Len s ňou.



Československého zlatého slávika Mekyho pozdravil do neba zlatý slávik Peter Nagy s piesňou Zažni. Peter Bič a Viktória Vargová mali úspech s hitom V slepých uličkách, hit Co bolí, to přebolí zaspievali Martha s Adamom Ďuricom, aktuálny hit Nejsi sám z nového albumu ponúkli Martha so synom Davidom Žbirkom. Celá aréna povstala, keď prišla na pódium Marika Gombitová, aby s Davidom zaspievali známy song Nespáľme to krásne v nás.



Mladú generáciu interpretov zastupovali speváčka Karin Ann, ktorú aj Miro Žbirka v začiatkoch podporil, Albert Černý, Tamara Kramar, Lenny, Mirai Navrátil či David Krausz. Úspech mal Janko Lehotský s legendárnym hitom Veľký sen mora.



Z Londýna prišiel hudobník a producent Rob Cass, ktorý v štúdiu Abbey Road produkoval Žbirkove albumy Miro a Double Album. Zahral beatlesovky Can't Buy Me Love a slávnu Hey Jude, ktorú mal v koncertnom liste aj Miro Žbirka.



Vďaka súčasnej technike a produkcii koncertu sa trikrát vo videoprojekcii uviedol aj Meky. Pri duete Čistý svet hrala a spievala Ráchel Skleničková z pódia a Žbirka z videoprojekcie. V závere koncertu pesničku Biely kvet hrala kapela z pódia a Meky spieval z projekcie, podobne aj pri piesni Balada o poľných vtákoch. Elegantné, efektné a milé prekvapenie pre divákov. Desiatku rokov končil Žbirka koncerty skladbou Mám rád, tak to bolo aj teraz, zaspievať na čele s Lukášom Adamcom prišli všetci účinkujúci.



Úspech mali všetci, všetkým sa ušla odmena potleskom, trikrát vrátane záveru aj standing ovation. Spevákov sprevádzala Mekyho sprievodná skupina na čele s gitaristom Janom Ponocným. Aj preto zneli pesničky verne s hlasmi hosťujúcich spevákov. Divákom aj účinkujúcim poďakovala z pódia dojatá manželka Katka Žbirková.



“Meky pre mňa znamenal pokoj, lásku. Bolo to ťažké dnes na koncerte, veľmi mi chýba a ten koncert mal veľkú charizmu. Všetci umelci, kolegovia sa na to veľmi pripravovali, ale celý koncert som iba akoby počula Mekyho hlas. Bol to úžasný zážitok. Veľmi som sa na syna Davida tešila, je to veľmi talentovaný muzikant, zvládol to perfektne. Spieval po slovensky, čo je pre umelca ťažké,“ povedala Marika Gombitová pre TASR.



“Vidím, že to nie je zábava, aj keď všetci, ktorí sa Tribute koncertu zúčastňujú, sú profesionáli. Musím povedať, že všetci mi pomáhajú, takže z tejto strany všetko funguje. Už len vzhľadom na počet účinkujúcich je to záber. Do toho mi ešte padla výstava Miro Žbirka Roky a dni, takže to bola dvojnásobná záťaž. Tá výstava sa potom z Prahy presunie do Bratislavy na Hrad. Meky na Hrad je dobré heslo,“ dodala s úsmevom Katka Žbirková.