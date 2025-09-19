< sekcia Magazín
Konštantín má ambície
Konštantínov ovplyvňuje planéta Slnko.
Bratislava 19. septembra (TASR) - Mužské meno Konštantín má latinský pôvod a v preklade znamená "stály, pevný". Nositeľov tohto krstného mena stretávame výnimočne a oslovujeme ich prevažne Konštantínko, Tino, Tinko. Meniny oslavujú 19. septembra.
Konštantínovia sú sebaistí, iniciatívni a ambiciózni muži s riadiacimi schopnosťami. Sú vyrovnaní, vedia, kam kráčajú, nemajú problém prijať podnety od druhých. Konštantínovia sú aj zodpovední a zásadoví. Muži s týmto menom zanechávajú na pracovisku dobrý dojem. Obyčajne sú životaschopní. Aj napriek tomu, že vedú nepravidelný život a pracujú nárazovo, zachovávajú si rovnováhu.
Konštantínov ovplyvňuje planéta Slnko. Ich šťastnými farbami sú zlatá a hnedá, ochranné rastliny púpava a rozmarín.
