Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. september 2025Meniny má Konštantín
< sekcia Magazín

Konštantín má ambície

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Konštantínov ovplyvňuje planéta Slnko.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 19. septembra (TASR) - Mužské meno Konštantín má latinský pôvod a v preklade znamená "stály, pevný". Nositeľov tohto krstného mena stretávame výnimočne a oslovujeme ich prevažne Konštantínko, Tino, Tinko. Meniny oslavujú 19. septembra.

Konštantínovia sú sebaistí, iniciatívni a ambiciózni muži s riadiacimi schopnosťami. Sú vyrovnaní, vedia, kam kráčajú, nemajú problém prijať podnety od druhých. Konštantínovia sú aj zodpovední a zásadoví. Muži s týmto menom zanechávajú na pracovisku dobrý dojem. Obyčajne sú životaschopní. Aj napriek tomu, že vedú nepravidelný život a pracujú nárazovo, zachovávajú si rovnováhu.

Konštantínov ovplyvňuje planéta Slnko. Ich šťastnými farbami sú zlatá a hnedá, ochranné rastliny púpava a rozmarín.
.

Neprehliadnite

Putin: Na Ukrajine bojuje viac ako 700.000 ruských vojakov

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

Raši:Platy poslancov sa budúci rok v súvislosti s konsolidáciou znížia

ODIŠLA LEGENDA: Zomrel herec Robert Redford