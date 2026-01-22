< sekcia Magazín
Korben Dallas vydávajú nový album Čomu uveríš
Názov albumu Čomu uveríš vychádza z prvého singlu Daj si pozor, čomu uveríš, ktorého videoklip režíroval Peter Bebjak.
Autor TASR
Bratislava 22. januára (TASR) – Skupina Korben Dallas vydala nový album Čomu uveríš, ktorý je plný netradičných postáv aj osobných príbehov. Nie je len zbierkou piesní, je to priama otázka, ktorú kapela kladie sebe aj poslucháčom. TASR informoval PR manažér Marek Kučera.
Album ponúka desať nových piesní, sú nimi Daj si pozor, čomu uveríš, Zradca, Adrenalín a nikotín, Hovoríš, Keby, Bez teba nezaspím, Máš na menej, Čierna nevesta (feat. Kriss Krimm), Slovenská a Domov.
„Tento album je presne taký, aký som si ho vysníval. Má ucelenú atmosféru, drží pokope. Zároveň v čase zložitých umelých produkcií ide presne opačným smerom - počuť na ňom skupinu, ako zavretá v jednej miestnosti hrá spolu pesničky,“ hovorí spevák Juraj Benetin. Podľa neho sa kapela tentoraz dotkla aj tém, ktorým sa v minulosti skôr vyhýbala: „Na jednej strane sme sa opatrne dotkli aj spoločenských tém, ale na druhej sme zamierili ešte hlbšie dovnútra ako kedykoľvek predtým.“
„Tomášove vokály počuť vo väčšine pesničiek, prispel výraznými hudobnými nápadmi a robil to už s vedomím, že ich bude môcť hrať s nami aj naživo. Jeho príchod do skupiny je veľmi citeľný,“ vysvetľuje Lukáš Fila. Zároveň dodáva, že Tomáš Sloboda do kapely v skutočnosti nikdy „nenaskakoval do rozbehnutého vlaku“, bol totiž jeho súčasťou už pri predchádzajúcich albumoch (Deti rýb & Pohyb!), ktoré taktiež produkoval.
Názov albumu Čomu uveríš vychádza z prvého singlu Daj si pozor, čomu uveríš, ktorého videoklip režíroval Peter Bebjak. No kapela zámerne použila iba jeho posledné dve slová. Bez otázniku, bez varovania, čím ponecháva priestor na vlastnú interpretáciu. Album je autorsky veľmi pestrý. Na desiatich skladbách sa rôznym spôsobom podieľali všetci členovia Korben Dallas. Výrazným momentom je skladba Máš na menej, ktorej hudbu zložila celá kapela a text napísal Ozo Guttler.
