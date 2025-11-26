< sekcia Magazín
Kornel je komunikatívny
Mužské meno Kornel má latinský pôvod a je odvodené zo slova cornu, ktoré znamená "roh".
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Mužské meno Kornel má latinský pôvod a je odvodené zo slova cornu, ktoré znamená "roh". S nositeľmi tohto krstného mena sa na Slovensku stretávame len výnimočne.
Kornelovia, ktorí majú meniny 26. novembra, sú ťažko poznateľní. Prejavujú sa ako priami a súťaživí muži. Vedú intenzívny život. Dokážu sa bez zábran zveriť so svojimi problémami a radi komunikujú s ľuďmi.
V školských laviciach sú Kornelovia výmyselníci, ktorí pripravia profesorom nejednu "horúcu" chvíľu.
Keď chcú niekomu čosi povedať, povedia to z mosta doprosta. Neraz svojimi reakciami prekvapia okolie. Vedia, čo chcú, a väčšinou to aj dosiahnu.
Kornelovia sú vitálni. Sú náchylní na úrazy. Vyhýbať by sa mali mastným a sladkým jedlám.
Ovplyvňuje ich planéta Mesiac. Ich šťastné farby sú biela a zelená. Ochranné rastliny rumanček a jazmín, ochranné kamene nefrit a perla.
