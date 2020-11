Japonský korunný princ schválil svadbu dcéry s neurodzeným mužom

Tokio 30. novembra (TASR) - Japonský korunný princ Akišino oznámil, že svojej dcére "schvaľuje" dlho odkladanú svadbu s jej neurodzeným snúbencom, spolužiakom z vysokej školy. Informovala o tom v pondelok spravodajská stanica BBC s odvolaním sa na japonské médiá.



Princezná Mako, staršia dcéra Akišina a korunnej princeznej Kiko, sa mala za právnika Keia Komura pôvodne vydať už v roku 2018, čo sa však napokon nestalo. Dvojica oznámila svoje zasnúbenie rok predtým.



Cisársky palác neskôr poprel správy, že odklad svadby súvisel s finančnými problémami snúbencovej matky. Finančné problémy v rodine poprel aj samotný Komuro.



Nie je jasné, kedy sa svadba mladého páru napokon uskutoční.



Začiatkom novembra 29-ročná princezná podľa miestnych médií vyjadrila pevné odhodlanie v príprave svadby pokračovať. Tentoraz ju podporil aj jej otec. Akišino predtým tvrdil, že pár najskôr musí vyriešiť otázky financií.



"Ústava hovorí, že manželstvo musí byť založené iba na vzájomnom súhlase oboch pohlaví. Ak to je to, čo skutočne chcú, potom si myslím, že to musím ako rodič rešpektovať," uviedol podľa japonskej tlačovej agentúry Kjódo princ Akišino, mladší brat cisára Naruhita.



Členky japonskej cisárskej rodiny po sobáši s neurodzeným mužom strácajú svoje privilegované postavenie na cisárskom dvore. Princezná Mako sa preto bude musieť svojho titulu vzdať.