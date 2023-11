Košické skupiny No Name a Nocadeň ohlásili prvé spoločné turné

Bratislava 6. novembra (TASR) - Košické skupiny No Name a Nocadeň ohlásili historicky prvé česko - slovenské spoločné turné. Dvaja bývalí spolužiaci z košického štátneho konzervatória Igor Timko a Rasťo Kopina spolu nahrali úspešný duet s názvom V pôvodnom znení, ktorý predznamenáva vydanie nového rovnomenného albumu skupiny No Name. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



V pôvodnom znení Tour 2024, ktorý dostal názov podľa úspešnej spoločnej pesničky, začnú 21. marca budúceho roka v Košiciach, 23. marca budú v Bratislave, 5. apríla v Ostrave, 11. apríla v Brne a 20. apríla v Prahe.



"Na Slovensku sú Nocadeň domácim poslucháčom dobre známi, sú koncertne aktívni a ich tvorba je originálna a kvalitná. Navyše s Rasťom sa umelecky sledujeme od študentských čias, lebo sme bývalí spolužiaci. Na náš spoločný duet som oslovil Rasťa s tým, že v piesni V pôvodnom znení počujem naše hlasy. Pieseň nádherne rezonuje, takže ďalším krokom je naše spoločné turné na jar roku 2024," vysvetľuje frontman No Name Igor Timko.



"Na turné vyrážame tri kapely. Ako prvá sa predstaví kapela Botox z Prahy, ktorá celý koncertný večer otvorí. Sú to vynikajúci muzikanti a speváci, v Česku majú dobré meno. Ako druhá vystúpi kapela Nocadeň a finále večera bude patriť No Name. Chystáme počas večera ešte jedno spevácke prekvapenie, ale kto to bude, sa dozvedia fanúšikovia až na turné," doplnil Timko.



"Naposledy sme absolvovali spoločné turné s nejakou spriaznenou kapelou asi pred sedemnástimi rokmi. Bolo to v čase vydania albumu Nestrieľajte do labutí s kapelou Peha. Odvtedy sme nič podobné neurobili, takže sa na prepojenie našich hudobných svetov s kapelou No Name dosť teším. Kostru nášho koncertného setlistu budú tvoriť piesne, ktoré od nás fanúšikovia očakávajú. V zásade pôjde o náš best of program," doplnil Rasťo Kopina z kapely Nocadeň.