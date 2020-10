Kráľ Filip sa po prvý raz stretol so svojou nevlastnou sestrou

Brusel 15. októbra (TASR) - Belgický kráľ Filip (60) sa po prvý raz stretol so svojou utajovanou nevlastnou sestrou, princeznou Delphine (52), ktorá nedávno vyhrala niekoľkoročný súdny spor o prijatí do kráľovskej rodiny. Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra AFP.



Stretnutie sa uskutočnilo koncom minulého týždňa v bruselskom paláci Laeken, oficiálnom sídle belgických panovníkov, a viedlo k "dlhému a výdatnému rozhovoru", ktorý umožní, aby sa ich vzťahy rozvíjali v rámci "rodinnej štruktúry", uvádza sa v ich spoločnom vyhlásení.



Bývalý belgický kráľ a Filipov otec Albert II., ktorý vládol v rokoch 1993 - 2013, bol vlani nútený podstúpiť test na DNA po právnom nátlaku Delphine Boëlovej - ženy, ktorá roky tvrdila, že je jeho biologickou dcérou. Test otcovstvo potvrdil. K odhaleniu Albertovej starej mimomanželskej aféry došlo v roku 1999, pričom panovník zanovito odmietal, že má nelegitímneho potomka.



Boëlová - výtvarníčka - prvýkrát verejne priznala, že Albert (86) je jej biologickým otcom, v roku 2005, avšak súdnu žiadosť o určenie otcovstva podala až po jeho abdikácii, keď exmonarcha stratil imunitu voči právnemu stíhaniu.



Belgický súd 1. októbra rozhodol, že Boëlová môže prijať priezvisko svojho otca Sasko-coburská a používať titul princezná. Rozšírenie kráľovskej línie sa však nekončí iba pri jej mene; aj jej dve deti - Joséphine (16) a Oscar (12) - budú mať tiež právo nosiť titul belgická princezná a belgický princ a pred menom si uvádzať skratku JKV - Jej kráľovská výsosť a Jeho kráľovská výsosť.



"Bolo to úprimné stretnutie. Počas dlhého a výdatného rozhovoru sme mali príležitosť spoznať jeden druhého. Hovorili sme o svojich životoch i spoločných záujmoch. Toto puto sa bude ďalej rozvíjať v rámci rodinnej štruktúry," uvádza sa v zmienenom vyhlásení.



Princezná Delphine sa narodila v roku 1968 belgickej barónke Sibylle de Selys Longchamps (79), s ktorou mal budúci belgický kráľ vzťah až do roku 1984. Albert bol už v tom čase ženatý s budúcou kráľovnou Paolou, pričom jeho nelegitímna dcéra bola utajovaná.