Kráľ rokenrolu - Elvis Presley by sa dožil 85 rokov

Tupelo/ Bratislava 8. januára (TASR) - "Kráľ rokenrolu" Elvis Presley ovládol v Spojených štátoch (USA) od druhej polovice 50. rokov koncertné pódiá a predznamenával vek rokenrolu. V stredu 8. januára by sa populárny spevák, ktorého predaj platní len v USA prekročil 600 miliónov kusov, dožil 85 rokov.



Elvis Presley vydal počas svojho života 20 štúdiových albumov, šesť live a päť kompilačných albumov, 105 singlov, z nich 17 bolo na čele hitparád. Po jeho smrti vyšlo viac ako 90 kompilácií. Jedna z posledných The Wonder Of You je z októbra 2016.



Elvis Aaron Presley (známy ako Elvis Presley) sa narodil v meste Tupelo (Mississippi) 8. januára 1935 do chudobnej rodiny. Pochádzal z dvojičiek. Žiaľ, jeho brat krátko po narodení zomrel.



Do Memphisu sa presťahoval s rodičmi ako 13-ročný. Už vtedy sa učil hrať na svojej prvej gitare, ktorú dostal k narodeninám. V Memphise absolvoval strednú školu. Potom istý čas pracoval v spoločnosti Crown Electric ako vodič. Hudba ho však lákala čoraz viac.



Zmenu v jeho živote priniesla v roku 1953 skladba My Happiness, ktorú nahral v štúdiu Memphis Recording Service, ktorú venoval svojej matke. Speváka si všimol producent Sam Phillips a ponúkol mu spoluprácu. Nasledovalo niekoľkotýždňové nahrávanie s kapelou pozostávajúcou z Presleyho, gitaristu Scotty Moorea a basgitaristu Billa Blacka. Už jeho štúdiová nahrávka That's All Right Mama sa dostala do éteru v Memphise a zaznamenala nebývalý úspech.



Samotný Presley bol okúzľujúcou osobnosťou s osobitým hlasom – vysokým tenorom, ktorý bol ľahko rozpoznateľný. Zabodoval tiež novým rhythm & bluesovovým štýlom.



Nasledovali ďalšie skladby a v roku 1956 sa dostal Elvis Presley na prvú priečku amerického rebríčka s piesňou Heartbreak Hotel. Ku sláve dopomohol Presleymu plukovník Tom Parker, ktorý vytvoril hviezdy ako boli Edd Arnold a Hank Snow. Parker zariadil, aby sa katalóg skladieb Presleyho a nahrávacia zmluva predali veľkým hudobným vydavateľstvám Hill a Range a RCA Records so sídlom v New Yorku.



Presley začal nahrávať v ateliéroch RCA v Nashville v Tennessee s väčšou skupinou hudobníkov, ale stále vrátane Moorea, Blacka a ďalšieho hráča Fontana. Tam vznikali hity ako: Jailhouse Rock, Always On My Mind, Love Me Tender, All Shook Up a dalšie.



Už ako populárna osobnosť sa Presley stal v roku 1956 hosťom slávnej Show Eda Sullivana. Za vysoký honorár kúpil matke ružový cadillac a o rok neskôr dom na predmestí Memphisu Graceland. Ďalšie vystúpenia v televízii nenechali dlho na seba čakať.



V druhej polovici 50 rokov bol spevák jednou z najväčších atrakcií v Spojených štátoch.



V roku 1958 nastúpil na vojenskú službu v Nemecku, kde sa spoznal s Priscillou Beaulieu, dcérou kapitána amerického letectva. Svadbu mali 1. mája 1967 v Las Vegas. Dňa 1. februára 1968 sa im narodila dcéra Lisa Marie. Manželstvo sa rozpadlo v roku 1972.



V slávnom Hollywoode nakrútil spevák vyše 20 filmov.



O jeho koncerty však záujem začal v 70. rokoch upadať. Vysoké pracovné tempo si prinášalo svoju obeť v podobe zdravotných ťažkostí a od roku 1977 už trávil väčšinu času Elvis vo svojom dome v Gracelande.



Elvis Presley zomrel 16. augusta 1977 vo veku 42 rokov na infarkt a komplikácie spôsobené dlhodobým užívaním liekov.



Samotný Graceland zostáva však dodnes jednou z najväčších turistických atrakcií v krajine a Presleyho albumy a ďalšie artefakty sa stále svižne predávajú. Každoročne sa tam v auguste hrnú davy, aby si speváka uctili pri príležitosti výročia jeho narodenia, ale aj jeho smrti.



Americký prezident Donald Trump udelil in memoriam v roku 2018 hudobnej legende Prezidentskú medailu slobody, ktorá je v Spojených štátoch najvyšším občianskym vyznamenaním. Oceneniu Presleyho umenia zodpovedala štylizácia celého slávnostného obradu v Bielom dome, pripomínajúceho dávne časy či mesto Las Vegas, kde tzv. kráľ rokenrolu pôsobil v posledných rokoch života.



Austrálsky filmový režisér Baz Luhrmann obsadil v roku 2019 po náročnom kastingu do svojej pripravovanej životopisnej snímky o "kráľovi rokenrolu" Elvisovi Presleym amerického herca Austina Butlera (27). Scenár napísal Luhrmann so svojím dlhoročným spolupracovníkom Craigom Pearceom. Nakrúcať sa začne začiatkom roka 2020 v austrálskom štáte Queensland.