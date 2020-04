FOTO: Kráľovná Alžbeta II. oslavuje 94. narodeniny

Zamestnanci pomáhajú zavesiť obrovské plátno, na ktorom sú členovia britskej kráľovskej rodiny - zľava princ Charles, princ Edward, princ Andrew, lord Mountbatten, kráľovná Alžbeta II, princ Phillip, ,Mark Phillips a princezná Anne ako stoja na balkóne Buckinghamského paláca počas osláv strieborného jubilea kráľovninho nástupu na trón, v roku 1977. Foto: TASR/AP

Londýn 21. apríla (TASR) - Britská kráľovná Alžbeta II. sa v utorok dožíva 94 rokov, avšak pre súčasné opatrenia v súvislosti s koronavírusovou pandémiou sa oslavy budú konať iba v minimálnom móde.Alžbeta II., ktorá je najstaršou a najdlhšie vládnucou panovníčkou na svete, zvyčajne trávi svoje narodeniny súkromne a bez veľkých verejných osláv, tohto roku to však bude ešte tlmenejšie, informuje tlačová agentúra Reuters.Kráľovské narodeniny sprevádza tradičná salva z diel na rôznych miestach Londýna, panovníčka však vyjadrila názor, že by to v tejto pohnutej situácii nebolo vhodné. Stane sa tak prvýkrát za 68 rokov od nástupu Alžbety II. na trón.Kráľovná sa nachádza na Windsorskom hrade západne od Londýna spolu so svojím manželom, 98-ročným princom Philipom. Alžbeta z tohto sídla vyslala viacero povzbudzujúcich odkazov k národu vrátane mimoriadneho televízneho príhovoru, celkovo iba piateho za jej 68-ročné vládnutie.Alžbeta II. sa narodila 21. apríla 1926 v Londýne, kráľovnou sa stala 6. februára 1952 vo veku 25 rokov. Svoje narodeniny oslavuje každý rok dvakrát. Oficiálne oslavy s tradičnou vojenskou prehliadkou Trooping the Colour sa konajú v júni, keďže vtedy je už v Londýne zvyčajne lepšie počasie.Ani táto prehliadka sa však tento rok neuskutoční vo svojej zabehnutej podobe.Alžbeta II. v septembri 2015 prekonala svoju praprastarú matku kráľovnú Viktóriu ako najdlhšie vládnuca panovníčka Británie.