Kráľovná zvolala pre plány Harryho a Meghan krízové stretnutie

Londýn 12. januára (TASR) - Britská kráľovná Alžbeta II. zvolala na pondelok krízové stretnutie kráľovskej rodiny, na ktorom majú prediskutovať ďalšie kroky po tom, ako jej vnuk princ Harry spolu s manželkou Meghan v stredu oznámili, že sa vzdajú svojej úlohy "vysoko postavených" členov kráľovskej rodiny a budú pracovať, aby sa stali finančne nezávislými. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroj z Buckinghamského paláca.



Na stretnutí, ktoré sa uskutoční v sídle Sandringham v Norforlku, sa zúčastnia aj Harryho otec princ Charles a Harryho starší brat princ William. Harryho manželka Meghan, ktorá sa momentálne nachádza v Kanade, sa s ostatnými členmi rodiny spojí prostredníctvom konferenčného hovoru.



Témou rozhovorov má byť podľa nedeľníka The Sunday Times napríklad otázka ohľadom ďalšieho užívania kráľovských titulov či to, aké obchodné zmluvy bude môcť dvojica v budúcnosti uzatvárať.



Ako uviedol zdroj z prostredia kráľovskej rodiny, doterajšie rozhovory predstaviteľov značne pokročili a konzultácie, ktoré zahŕňali aj vlády Británie a Kanady, pripravili vhodnú pôdu na osobné stretnutie princa Harryho a kráľovnej.



Alžbeta II. sa bude usilovať situáciu vyriešiť za niekoľko dní, a nie týždňov, bude si to však vyžadovať "komplexné a premyslené" diskusie, pričom každá dohoda bude potrebovať dostatok času na implementáciu, informoval zdroj z Buckinghamského paláca.



Dvojica svoje rozhodnutie ešte pred tým, ako bolo zverejnené, neprediskutovala s kráľovnou, ani so žiadnym z vyššie postavených členov kráľovskej rodiny. Kráľovská rodina spoločne s Alžbetou II. zareagovali na rozhodnutie vojvodu a vojvodkyne zo Sussexu so slovami, že ich sklamalo a cítia sa "zranení".