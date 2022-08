FOTO: Kremnické gagy zabávali aj druhý deň, nezastavila ich ani búrka

Kremnica 28. augusta (TASR) – Dospelí aj ich ratolesti si prišli na svoje v sobotu 27. augusta počas druhého dňa medzinárodného festivalu humoru a satiry Kremnické gagy 2022. Program otváralo domáce zoskupenie Morgonrock s dobrodružnou bábkovou hrou o spotrebiteľskej zodpovednosti Lovec plastov Zero waste. Samotný Zero waste je mýtický bojovník, ktorý povstal zo záplavy nevytriedeného a nerozložiteľného odpadu, ktorý je všade tam, kde je potrebné zlikvidovať čiernu skládku.Theater Kukulu uviedlo bábkové divadielko v kartónovej krabici pre jedného diváka s názvom Cartoon Kartoon, chodúľové divadlo Harry Teater sa predstavilo s kreáciou Papilio, česká dvojica Bratři v tricku zabavila divákov so žonglérskymu miniatúrami a kabaretom Bratři speciál, Američania Acrobuffos sa predstavili s interaktívnou klauniádou s vodou a balónmi, ktorej dali názov Waterbombs. Úspech mal aj Rakúšan, ktorý si hovorí El Diabolero s pouličnou žonglérskou šou Diabolisimo.Popoludnie už patrilo divadlám. Bratislavská Astorka Korzo sa predstavila s novou inscenáciou Halpern a Johnson. Za všetkým hľadaj ženu, čo platí aj v prípade podnikateľa Halperna a ekonóma Johnsona. Dvojica protagonistov Vlado Černý a Milan Kňažko ponúka skúsenosti dvoch rozdielnych mužov o láske k ženám.Tak ako deň predtým, aj teraz priebeh popoludnia prerušila búrka. Po nej pokračovalo Divadlo Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena, ktoré má zo všetkých účinkujúcich do Kremnice najbližšie. Veselé i vážne príhody barového muzikanta na materskej dovolenke predviedol Ondřej Daniš v one man vystúpení s názvom Postaraj sa! Je príbehom muža, ktorého manželka sa rozhodla budovať si vlastnú kariéru a zverila mu výchovu ich dieťaťa.povedal pre TASR Ondřej Daniš.Čo všetko dokáže hudobník a akrobat v jednej osobe, predviedlo španielske Orthemis Orchestra v predstavení Concerto a Tempo d' Umore. Na pódium prichádza dirigent a dvanásť hudobníkov. Predvádzajú diela najslávnejších hudobných skladateľov, v koncerte však majú svoje miesto paródie a situačné gagy, ktoré predvádzajú počas celého vystúpenia. Zaplnené šapitó reagovalo od prvej minúty. Španielom patril najväčší ohlas z vystúpení druhého dňa a odmenou im bolo zaslúžené standing ovation.