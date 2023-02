Divadlo a audiovizuálne umenie Krištáľového krídla ovládli ženy

Bratislava 16. februára (TASR) - Vrcholoví manažéri z oblasti médií, športu, hospodárstva, vedy i medicíny opäť zasadli do odborných porôt Krištáľového krídla, aby vybrali nominovaných na ocenenie na základe návrhov zaslaných od širokej verejnosti. "Svoje hlasy dávajú písomne, zalepia do obálok, pričom všetko zaznamenáva kamera. Výsledky ich hlasovania sú vyhodnotené a odtajnené až počas slávnostného galavečera," približuje organizátor proces, ktorý vyvrcholil zverejnením 28 nominovaných osobností v desiatich kategóriách. Kategóriu Divadlo a audiovizuálne umenie ovládli ženy. Mená laureátov 26. ročníka sa verejnosť dozvie na slávnostnom udeľovaní cien 4. marca.



Krištáľové krídlo predstavuje osobnosti, ktoré majú na svojom pracovnom konte významné úspechy, aj v kategórii Divadlo a audiovizuálne umenie. Tento rok ju ovládli ženy. Nominovanou je divadelná a filmová herečka Judit Pecháček (Bárdos), ktorá v roku 2022 zaujala vo filme Piargy. Nomináciu získala Katarína Kerekesová, režisérka detského animovaného seriálu Mimi a Líza, ktorá vlani uviedla do kín celovečerný animovaný film Websterovci vo filme. Treťou nominovanou je divadelná a filmová, scénická a kostýmová výtvarníčka Alexandra Grusková. "Spolupracuje s poprednými filmovými i divadelnými režisérmi doma aj v zahraničí, je držiteľkou viacerých ocenení a rok 2022 bol pre ňu výnimočne tvorivý, spolupracovala napríklad s Národným divadlom v Brne, Theatre de Caen vo Francúzsku a tiež na filme Juraja Lehotského Plastic Symphony," pripomínajú organizátori Krištáľového krídla.



Súčasťou prípravy na slávnostné vyhlasovanie laureátov sú aj v tomto roku stretnutia s nominovanými osobnosťami, na ktorých im výkonná riaditeľka Katarína Srkala odovzdáva nominačné dekréty. "Túto etapu považujeme za dôležitú súčasť každého ročníka Krištáľového krídla, pretože už samotná nominácia je ocenením úspechov a vyjadrením úcty," poznamenala.



Kto z 28 nominovaných v desiatich kategóriách si odnesie prestížnu sošku, bude známe 4. marca. V rámci galavečera udelí veľká porota aj dve mimoriadne ceny. Všetky nominácie sú dostupné na kristalovekridlo.sk.



Krištáľové krídlo sa udeľuje od roku 1997 významným osobnostiam Slovenska, ktoré dosiahli vo svojom odvetví mimoriadny úspech alebo podali výnimočný výkon. Hlavnou myšlienkou ocenenia je objavovanie výnimočných ľudí a ich profesionálnych výkonov, ktoré si zaslúžia úctu. Za štvrťstoročie svojej existencie ocenilo 239 osobností, po skončení aktuálneho ročníka k nim pribudne ďalších 12.