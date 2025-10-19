< sekcia Magazín
Kristián je vnímavý
Autor TASR
Bratislava 19. októbra (TASR) - Mužské meno Kristián má grécky pôvod a jeho význam je "kresťan, Kristovi zasvätený". Ak sa stretneme s nositeľmi tohto v súčasnosti pomerne populárneho krstného mena, oslovujeme ich Kris, Kristiánko.
Meniny majú 19. októbra. Muži s týmto menom sú vyrovnaní a spokojní sami so sebou. Sú aj otvorení a veľmi vnímaví. Väčšinou uprednostňujú klasické štúdium a cudzie jazyky. Majú pozoruhodný zmysel pre profesionálnu zodpovednosť, schopnosť prispôsobiť sa a veľkú predstavivosť.
Mávajú sklon k zvýšenej hmotnosti, kosti menej pevné, inak sú životaschopní. Kristiánov ovplyvňuje planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú zelená, sivá, biela. Ochranné rastliny saturejka, palina, ochranné kamene zafír, sardonyx a citrín.
