Kristián je vnímavý

19. október
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Bratislava 19. októbra (TASR) - Mužské meno Kristián má grécky pôvod a jeho význam je "kresťan, Kristovi zasvätený". Ak sa stretneme s nositeľmi tohto v súčasnosti pomerne populárneho krstného mena, oslovujeme ich Kris, Kristiánko.

Meniny majú 19. októbra. Muži s týmto menom sú vyrovnaní a spokojní sami so sebou. Sú aj otvorení a veľmi vnímaví. Väčšinou uprednostňujú klasické štúdium a cudzie jazyky. Majú pozoruhodný zmysel pre profesionálnu zodpovednosť, schopnosť prispôsobiť sa a veľkú predstavivosť.

Mávajú sklon k zvýšenej hmotnosti, kosti menej pevné, inak sú životaschopní. Kristiánov ovplyvňuje planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú zelená, sivá, biela. Ochranné rastliny saturejka, palina, ochranné kamene zafír, sardonyx a citrín.
