Kristína je cieľavedomá

Kristíny konajú s veľkou rozvahou a nedajú sa len tak ľahko rozhnevať.

Bratislava 15. januára (TASR) - Ženské meno Kristína má grécky pôvod a v preklade znamená "kresťanka". Toto meno patrí na Slovensku k populárnym a nositeľky oslovujeme Tina, Tinka, Kristínka. Meniny oslavujú 16. januára.

Kristíny konajú s veľkou rozvahou a nedajú sa len tak ľahko rozhnevať. Stoja oboma nohami pevne na zemi. Sú cieľavedomé a dôkladne študujú, či ide o filozofiu, právo alebo ekonómiu. Už v dievčenskom veku sú Kristínky roztomilé, ale aj opatrné a dosť uzavreté. V citovej oblasti oceňujú porozumenie a nežnosť.

Ich zdravie je v podstate dobré, no v detstve si vyžadujú veľkú opateru. Kristínam prospeje striedmosť v strave a častý pobyt v prírode.

Obľúbená farba týchto žien je pomarančová a biela, ochranné kamene jaspis a nefrit. Ich totemová rastlina je encián.
