Krstný otec soulu James Brown sa narodil pred 90 rokmi

Barnwell/Bratislava 3. mája (TASR) – Jeho spevácky prejav bol originálny, bol však aj výborným gitaristom, bubeníkom, klaviristom, tanečníkom a hlavne šoumenom. Mal viacero pseudonymov, medzi nimi Soul Brother Number One, Mr. Dynamite a predovšetkým The Goodfather of Soul. Fanúšikovia soulovej hudby si v stredu 3. mája pripomenú 90 rokov od narodenia amerického speváka Jamesa Browna.



James Joseph Brown sa narodil 3. mája 1933 v meste Barnwell v Južnej Karolíne 16-ročnej Susie a 21-ročnému Josephovi Gardnerovi Brownovi. Pôvodne sa mal volať Joseph James Brown, ale jeho krstné a stredné meno bolo omylom zamenené v rodnom liste.



Spievať začal už ako malé dieťa v talentových šou, prvýkrát vystúpil v Auguste's Lenox Theatre v roku 1944, kde vyhral s baladou So Long. Ako malý tanečník zabával vojakov z Camp Gordon na začiatku druhej svetovej vojny. Tu prvýkrát počul hrať na gitare legendárneho bluesového hudobníka Howlin' Wolfa. V tomto období sa naučil hrať na klavíri, gitare a ústnej harmonike. James Brown sa skúšal uplatniť ako zabávač, v tínedžerských rokoch aj ako boxer. Mal len 16 rokov, keď bol odsúdený za lúpež a poslaný do záchytného centra pre mladistvých v Toccoa, kde založil gospelové kvarteto.



V roku 1954 založil vokálnu skupinu The Famous Flames. Prvú LP platňu Please, Please, Please vydali v decembri 1958. V máji 1960 sa dostala do hitparády ich prvá skladba Think. V septembri 1963 vyšla umelcova prvá sólová platňa Prisoner of Love, ktorá sa dostala do rebríčka albumov.



V marci 1970 od Jamesa Browna odišla kvôli finančným sporom sprievodná kapela, spolu s Bobbym Byrdom založili novú kapelu, s ktorou aj nahral skladby Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine. Tie aj ďalšie postupne upevnili Brownov vplyv v novorodiacom sa štýle funkovej hudby.



Do americkej hitparády sa dostalo 44 skladieb tohto rockového muzikanta. Najväčším hitom bola pieseň I Got You (I Feel Good). V januári 1986 ho uviedli do Rock and rollovej siene slávy. Vydal 59 štúdiových albumov, posledný The Next Step vyšiel v auguste 2022. Jeho tvorbu dokumentuje skoro sedem desiatok live a kompilačných albumov.



James Brown bol trikrát ženatý. Dôvodom rozpadu vzťahov umelca bolo údajne domáce násilie a kruté zaobchádzanie z jeho strany.



Slávny hudobník James Brown zomrel 25. decembra 2006 v americkej Atlante na zlyhanie srdca vo veku 73 rokov.