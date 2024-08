Film Ema a smrtihlav ocenili na festivale v Srbsku

Bratislava 26. augusta (TASR) - Tvorcovia snímky Ema a smrtihlav s Alexandrou Borbélyovou a Milanom Ondríkom uspeli na Dunav Film Feste v Srbsku. Uplynulý víkend získali od medzinárodnej poroty 7. ročníka festivalu ocenenie Najlepší scenár. Porotcovia rozhodovali z výberu ôsmich súťažných filmov. TASR o tom informoval PR manažér Radomír Brhlík.



"Za toto ocenenie sme veľmi vďační. Je pre nás dôkazom, že téma nášho filmu - či sa dokážeme zachovať správe aj za tých najťažších okolností - je dôležitá a podstatná aj dnes," komentovala úspech režisérka filmu Iveta Grófová, ktorá ocenenú drámu nakrútila podľa rovnomennej novely Petra Krištúfka. "Príbeh krajčírky Mariky odohrávajúci sa v časoch silnejúceho nacionalizmu je skutočne výnimočný a chytá za srdce. Mal by ho vidieť každý Slovák i Maďar," poznamenala predstaviteľka hlavnej postavy Alexandra Borbélyová.



Dej filmu sa odohráva v roku 1942. Vojnový slovenský štát stavia svoju identitu na nenávisti voči menšinám. Po vyhnaní Čechov odchádzajú prvé židovské transporty. Narastajúci nacionalizmus postihne aj maďarskú vdovu Mariku, ktorá príde o prácu v arizovanom krajčírskom salóne Ester Holanovej (Táňa Pauhofová) v centre Bratislavy. Do Biskupíc pri Dunaji (dnes Podunajské Biskupice) prichádzajú gardisti. Marika sa snaží vzhľadom na svoj pôvod a skutočnosť, že ukrýva židovského chlapca Šimona (Nico Klimek), zostať v úzadí. Napriek tomu sa ocitne v centre pozornosti dvoch mužov. Nemeckého nacistického dôstojníka (Alexander E. Fennon) a slovenského kapitána Hlinkovej gardy Dušana (Milan Ondrík).



"Slovensko-maďarský pôvod herečky Alexandry Borbélyovej bol pre autenticitu príbehu veľmi dôležitý, rovnako ako slovenský pôvod Milana Ondríka, český Nica Klimeka i nemecký Alexandra E. Fennona," poznamenala Grofová. "Navzájom sa ovplyvňujú a smerujú k silnej katarzii. V tomto vzťahovom trojuholníku sa mieša široká škála ľudských emócií. Strach, nenávisť, vášeň, túžba, ale i láska. A zdá sa, že práve tá má najväčšiu silu a nepozná hranice," dodala režisérka.



Film inšpirovaní skutočnými udalosťami mal svetovú premiéru na MFF Karlove Vary. Na Slovensku bude slávnostne otvárať v utorok 10. septembra 19. ročník MFF Cinematik v Piešťanoch. Do kín ho prinesie distribučná spoločnosť Magic Box Slovakia od 26. septembra. Vstup do kinodistribúcie avizuje oficiálny trailer filmu.