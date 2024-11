VIDEO: Via Slovakia ukazuje krásy prírody, motivuje k prelomeniu ticha

Bratislava 12. novembra (TASR) - Príbeh neobyčajného turistu Slavomíra Duchoviča a jeho putovania po hraniciach Slovenska rozpráva dokumentárny film Via Slovakia. "Je to môj režijný debut, ale som z televízneho prostredia, v médiách som 15 rokov a mám za sebou kopec televíznych vecí, prišla aj ponuka na televíznu sériu Via Slovakia," uviedol na utorkovej tlačovej konferencii Víťazoslav Chrappa k turistickému outdoorovému dokumentu so silným osobným príbehom, ktorý uvedie do kín distribučná spoločnosť Filmtopia od 14. novembra.



"Je to zatiaľ môj najväčší a najťažší projekt, na ktorom som pracoval, lebo vyžadoval veľa príprav, času nakrúcania, nejakých 28 dní sa nakrúcalo," poznamenal režisér dokumentu, ktorý nakrúcali s kameramanom Tomášom Bartalošom od júla do októbra minulého roka, 35 hodín nakrúteného materiálu spracovával strihač Martin Dlugolinský.



Hlavný hrdina filmu Slavomír Duchovič prešiel počas 82 dní najdlhšiu turistickú trasu u nás, vyše 1870 km po hraniciach Slovenska. Počas svojho putovania objavuje poklady slovenskej prírody a kultúry, ukazuje krásy a adrenalínové atrakcie. Na ceste zažíva krízy, siahne si na dno svojich síl, musí prekonať svoje strachy, ale vždy sa postaví a ide ďalej.



Slavo spoznáva nielen krásy Slovenska, ale predovšetkým sám seba. Práve diaľková turistika mu pomáha prekonať ťažké chvíle v boji so závislosťou. "Najväčší problém pre všetkých závislých je ticho, chcel som ho prelomiť. Závislý človek sa bojí priznať si svoju závislosť. A rodina, aj keď to vie, je ticho, aby sa to nikto nedozvedel, pretože to je naša slovenská nátura," povedal Duchovič s tým, že o problémoch so závislosťou hovorí preto, aby motivoval iných "prerušiť ticho". "Pokiaľ sa o týchto problémoch nebude rozprávať, závislým ani spoluzávislým rodinám sa nedá pomôcť," podčiarkol Duchovič, ktorý sa turistike začal venovať po skončení protidrogového liečenia.







Časť filmu nakrútil sám. Točilo sa nielen na profesionálnu techniku, štáb využil možnosť nakrúcať mobilom, nechýbajú dronové zábery na krásy slovenskej prírody. "Chcel som, aby ľudia videli Slovensko mojimi očami, vnímam ho ako jednu krásnu krajinu bohatú hlavne na ľudí, sú úžasní, kdekoľvek sa pohnete, len nemôžu sadnúť za klávesnicu počítača," poznamenal Duchovič.



Motiváciou tvorcov bolo nielen vyrozprávať jeho príbeh, ale ukázať krásu známej i menej známej prírody. "Okrem Pienin, Oravy, Tatier tam môžete vidieť aj skvosty južného Slovenska, Gemera alebo Polonín, aj keď je to ďaleko, treba sa tam ísť pozrieť, je to krásna časť našej krajiny," hovorí režisér dokumentu, ktorý prezentuje najdlhšiu turistickú magistrálu na Slovensku cez charizmatického hrdinu Duchoviča s búrlivou minulosťou. "Cez neho a peknú slovenskú prírodu sme vytvorili chodecký roadmovie o Slovensku. Je to sonda do našej krajiny, chceme ňou aj zlepšiť náladu v našej spoločnosti, ktorá sa priveľmi zaoberá politikou," povedal pre TASR Chrappa.