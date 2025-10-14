< sekcia Magazín
Headlinerom 30. ročníka festivalu Pohoda bude kapela Gorillaz
Autor TASR
Bratislava 14. októbra (TASR) - Headlinerom 30. ročníka festivalu Pohoda bude kapela Gorillaz. Na Slovensku vystúpi prvýkrát. Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na kombináciu hitov ako Clint Eastwood, Feel Good Inc. či DARE a nového albumu, ktorý vyjde na jar 2026. TASR o tom informoval PR manažér festivalu Lukáš Grešš. Pohoda sa uskutoční 9. - 11. júla 2026 na trenčianskom letisku. Gorillaz sú prvým oznámeným interpretom festivalu.
„Oslavu 30. ročníka Pohody začíname už teraz, a to tým najlepším možným spôsobom. O Gorillaz sme snívali od vydania ich prvého albumu, oslovovali sme ich, odkedy pozývame na Pohodu medzinárodné hviezdy. Gorillaz sú najsilnejšou skupinou v histórii Pohody a sme hrdí, že práve oni sú prvým potvrdeným menom roku 2026. Samotné dohadovanie trvalo skoro dva roky,” povedal riaditeľ festivalu Michal Kaščák.
Za virtuálnym projektom Gorillaz stoja líder britskej skupiny Blur Damon Albarn a výtvarník a autor komiksu Tank Girl Jamie Hewlett. Spolu vytvorili unikátny svet animovaných postáv - speváka 2D, basgitaristu Murdoca Niccalsa, bubeníka Russela Hobbsa a japonskú gitarovú virtuózku Noodle. „Vďaka tejto originálnej koncepcii, neustálym hudobným experimentom a pôsobivej vizuálnej estetike sa Gorillaz stali globálnym fenoménom, ktorý zásadne ovplyvnil smer modernej hudby,“ poznamenal Grešš.
Ich tvorba podľa neho spája rôzne žánre, od alternatívneho rocku cez hip-hop, elektroniku až po world music. Gorillaz sú známi svojimi spoluprácami, na ich albumoch vystupujú hviezdy ako Elton John, Bad Bunny, Snoop Dog či Beck. Gorillaz majú na konte osem štúdiových albumov. Kapela počas tejto jesene odohrala sériu vybraných koncertov po Európe a momentálne finišuje s prácami na novom albume The Mountain, ktorý vyjde na budúci rok. Gorillaz získali za svoju kariéru množstvo prestížnych ocenení vrátane Grammy Award a BRIT Award.
