Minifestival európskeho filmu 5x5 otvorí krimi muzikál Emilia Pérez

Bratislava 6. mája (TASR) - Špičku súčasnej európskej kinematografie - filmy, ktoré získali uznanie na festivaloch a boli podporené z programu Kreatívna Európa - MEDIA, uvedie Minifestival európskeho filmu 5x5. V poradí 19. ročník otvoria v pondelok (12. 5.) v bratislavskom kine Cinemax Bory filmom Emilia Pérez. Do 14. mája premietnu päť výnimočných snímok v piatich slovenských mestách. Na premietania s voľným vstupom sa môžu tešiť obyvatelia Bratislavy, Banskej Bystrice, Košíc, Prešova a Trenčína. TASR o tom informoval Slovenský filmový ústav (SFÚ).



Festivalový program otvára kriminálny muzikál Emilia Pérez režiséra Jacquesa Audiarda, v ktorom „sa stretáva napätie mexického podsvetia s nečakanou premisou osobnej premeny“.



Do prostredia Československého rozhlasu 80. rokov zoberie divákov špionážny thriller Vlny od Jiřího Mádla - príbeh mladého novinára bojujúceho za pravdu v čase rastúcej cenzúry.



Priaznivci európskeho filmu si môžu pozrieť aj dramatickú snímku Dievča s ihlou, ktorá ich zavedie do Kodane po prvej svetovej vojne, kde mladá žena zápasí s chudobou aj morálnou dilemou v temnom svete ilegálnych adopcií.



„Film Julie mlčí zas citlivo rozoberá tému mlčania a zodpovednosti v prostredí profesionálneho športu, keď mladá tenistka čelí nepríjemnej pravde o svojom trénerovi,“ uvádza SFÚ.



Do pozornosti dáva aj film Parthenope od legendárneho režiséra Paola Sorrentina, ktorý ponúka „vizuálne opojný portrét ženy a Neapola - mesta, ktoré očarí aj zlomí“.



Minifestival európskeho filmu 5x5 organizujú Creative Europe MEDIA, Cinemax a Európsky parlament.