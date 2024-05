Na Pohodu sa vrátia Donny Benét a Jana Kirschner, vystúpi REDZED i SND

Bratislava 7. mája (TASR) - Na trenčianske letisko sa v júli vráti austrálsky showman a muzikant Donny Benét. Okrem majstra v miešaní disca, funku a soulu prídu na tohtoročnú Pohodu aj Jana Kirschner s novým albumom, najpočúvanejší český raper REDZED, B-Complex s jej najväčšou šou či Slovenské národné divadlo (SND). Informoval o tom šéf Pohody Michal Kaščák na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave.



Kirschner sa tento rok vráti na multižánrový festival s aktuálnym albumom Obyčajnosti. Na pódiu sa stretnú hudobníci z Británie, Francúzska, Česka a zo Slovenska. Kaščák pripomenul, že súčasťou speváčkinej kapely sú napríklad aj Mad Mad Mad, ktorí hrávajú s Róisín Murphy.



Tvrdý rap miešaný s metalom prinesie na trenčianske letisko český raper a producent REDZED. "Na konte má diamantovú dosku a na Spotify patrí s takmer 1,5 milióna poslucháčov za mesiac k najpočúvanejším českým hudobníkom," približuje Pohoda anglicky spievajúceho umelca, ktorého hudbu si obľúbili aj v zahraničí.



Kráľovná slovenského drum and bassu B-Complex má predstaviť najväčšiu show, akú dosiaľ pripravila. "Bude to výnimočný set s mnohými hosťami, bude to veľká šou s projekciami a efektmi," podčiarkol Kaščák. DnB DJ-ka a producentka nadviaže na spolupráce, remixy a vlastné klasiky. Zo slovenských hostí sa návštevníci festivalu môžu tešiť napríklad na skupinu Para či Juraja Benetina, speváka Korben Dallas, ktorý naživo odspieva B-Complexinu verziu skladby Za sklom. Zaznejú aj najnovšie skladby, ktoré naživo odspieva Angličanka Rhi Evans alias Reebz. "Na mikrofóne celý kabaret zastreší legenda MC Fava," avizujú organizátori.



Inscenáciu Budete mať luft!, ktorá dokumentuje tragické udalosti v obci Pobedim v roku 1928, uvedie na festivale SND. Ide o umeleckú reflexiu tragédie, o ktorej sa aj po necelých 100 rokoch mlčí. V inscenácii účinkujú Richard Stanke, Barbora Andrešičová, Monika Hilmerová a Peter Ondrejička.



Divadelný a performatívny program prinesie aj Silné Reči, divadlo Štúdio tanca, divadlo Stoka, Evu Šuškovú a Petra Mazalána či projekt Tanečno. Nebude chýbať detský divadelný program.



Tlačová konferencia sa konala v rámci podujatia Pohoda deň_FM, ktoré vysielalo Rádio_FM. To počas celého dňa predstavuje festivalový program a umelcov, ktorí vystúpia na festivale. Jeho hudobný program sa tak rozrástol o Vojtika, bratislavskú kapelu Pigúra či nádejné speváčky Eriku Rein a Tamaru Kramar.



V poradí 27. ročník Pohody sa uskutoční 11. až 13. júla.