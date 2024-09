Kultúra: Z. Jiráský premiéruje v Bratislave drámu Už ťa nemám rád

Bratislava 13. septembra (TASR) - Téme dospievania a s ním spojenej túžby po slobode a nezávislosti sa venuje nový film Zdeňka Jiráského Už ťa nemám rád. Dramatickú roadmovie "o úteku v ústrety dospelosti" odpremiéruje český režisér a scenárista v piatok v Bratislave. Film uvedie do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK 19. septembra.



Trinásťročný Marek natáča videá so sociálnou problematikou, čo ho v očiach spolužiakov degraduje do pozície outsidera, ktorý sa veľmi rýchlo stáva objektom posmechu a šikany. Doma sa prestáva cítiť dobre, lebo matkina nová známosť naruší ich idylický vzťah. V najcitlivejšom období života mu do cesty vstúpi o rok mladšia Tereza. Aj napriek tomu, že pochádzajú z protikladných častí sociálneho spektra, nájdu v sebe zaľúbenie. Dobrodružstvo prvej lásky sa môže začať.



Dvojica sa vydáva na cestu. Je im jedno kam, dôležité je, aby boli čo najďalej od svojich rodín, s ktorými si zrazu akosi nerozumejú. Nasadnú do medzinárodného vlaku, ktorý ide až do Rumunska. Po sérii malých dobrodružstiev sa čoskoro stratia v labyrinte nekonečných možností slobody. "Zúfalý útek z detstva do dospelosti naberá pachuť osamelosti a strachu z neznámeho. Citové vzplanutie sa začína utápať v strate ilúzií. Marek sa chce vrátiť domov, Tereza však nie. A ich cesta sa ešte neskončila," približuje filmovú novinku distribučná spoločnosť.



"Koncept príbehu dvoch detí na ceste vychádza z tradície realizmu. Usilovali sme sa zachovať maximálnu tvorivú slobodu," hovorí o filme Jiráský. "Zaujala ma určitá nepreniknuteľnosť sveta dospievajúcich, túžba po slobodnom myslení a nezávislosti. Často sme improvizovali s ohľadom na prirodzenosť detských hercov. Dôraz sme kládli predovšetkým na autenticitu a pravdivosť, nechcel som moralizovať," dodal režisér a scenárista, ktorému téma dospievania nie je cudzia. Do povedomia divákov sa dostal v roku 2011, keď vo svojich 42 rokoch debutoval s filmom Poupata. Zachytil v ňom bezútešné podmienky životného štartu tínedžerov na severe Čiech a získal zaň Českého leva za najlepšiu réžiu.



Dráma Už ťa nemám rád vznikla v česko-slovensko-rumunskej koprodukcii. Premiéru mala na 39. Medzinárodnom filmovom festivale vo Varšave, kde získala zvláštnu cenu poroty. Snímku uviedol Just film v Tallinne aj Festival mladého filmu v Stockholme.