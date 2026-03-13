Z. Kronerová predstavila film Tanec s medveďom
Autor TASR
Bratislava 13. marca (TASR) - Česko-slovenský film Tanec s medveďom slávnostne uviedol vo štvrtok (12. 3.) MFF Febiofest Bratislava. V Kine Lumiére ho predstavili Zuzana Kronerová, režisérka Jitka Rudolfová, koproducent Ľubomír Ján Slivka a ďalší členovia delegácie. „Veľmi sa mi páčil scenár. Ale presvedčilo ma aj to, že film bude režírovať Jitka Rudolfová, ktorej prácu si veľmi vážim, a bola to už naša druhá spolupráca,“ povedala Kronerová, ktorá stvárňuje mamu postavy Kryštofa Hádka.
Film je emotívnou sondou do partnerského vzťahu vystaveného zásadnej životnej skúške. Citlivo zachytáva okamih, keď sa radosť z očakávaného dieťaťa stretáva so strachom, neistotou a tlakom okolia a keď je každé rozhodnutie spojené so stratou. „Moja postava Evy - matky hlavného hrdinu, ktorý spolu s manželkou stojí pred veľkou životnou dilemou - má na riešenie tejto situácie jasný a pevný názor vychádzajúci z jej presvedčenia, hodnôt a viery. Je veľmi zásadová. Rozsahom nejde o veľkú postavu, no je veľmi dôležitá. Rovnako ako aj matka hrdinky,“ vysvetľuje Kronerová.
Rudolfovej film rozpráva o krehkosti ľudského šťastia, zodpovednosti a odvahe niesť dôsledky vlastných rozhodnutí. Linda je v 20. týždni tehotenstva, keď sa s manželom Markom na kontrolnom ultrazvuku dozvedia, že ich dcéra má vrodenú vývojovú chybu. Na prípadnú interrupciu im zostáva mesiac, no táto voľba je im proti srsti. Začnú navštevovať rodičov detí s rovnakým postihnutím. Lindine obavy narastajú, otázkou je, ako má skĺbiť materstvo s kariérou veľmi úspešnej huslistky. Podporu nenachádza ani u svojej matky, ktorá ju nabáda na potrat. Do toho sa Marek, dopravný pilot, náhle ocitá na neplatenom voľne. Dvojica tak čelí čoraz väčšej kríze, ktorú umocňuje nepochopenie okolia pre ich rozhodnutie priviesť na svet hendikepované dieťa. V prudkej hádke medzi nimi potom vôbec prvýkrát padne zmienka o interrupcii ako reálnej možnosti.
„Je to film o rozhodovaní, o tom, že nič nie je čiernobiele,“ hovorí hlavná predstaviteľka Pavla Gajdošíková, ktorá hrá tehotnú Lindu. V citlivom príbehu podávajú silné herecké výkony aj Klára Melíšková, Vladimír Javorský či Petra Špalková. Slovenské publikum sa môže tešiť aj na Tomáša Palondera či hudbu Jonatána (Pjoni) Pastirčáka a Martina Štefánika so sprievodným hlasom speváčky Laury Weng.
Kronerová priznala, že film prekonal jej očakávania. „Scenár je krásny, no samotný film je veľmi silný a mimoriadne pôsobivý. Myslím si, že by ho mali vidieť diváci naprieč generáciami, pretože sa dotýka témy, ktorá sa týka nás všetkých. Zároveň ide o dielo s výraznou umeleckou hodnotou,“ dodala herečka.
Snímku Tanec s medveďom uvedie do kín distribučná spoločnosť Bontonfilm 9. apríla.
