Kúzelná hodina v oblakoch: Ako prebieha let balónom

Bratislava 5. augusta (OTS) - Vôbec nie! Vyhliadkový let balónom je dostupný takmer každému. Poďte sa pozrieť na to, ako prebieha.Lietanie balónom patrí medzi najstaršie formy lietania. Práve vďaka jeho jednoduchosti dnes prináša úžasný spôsob, ako zabudnúť na starosti a doslova sa nechať unášať vetrom. Užite si v koši balónu hodinu, na ktorú sa len tak nezabúdaVšimli ste si niekedy, že balóny na oblohe zvyčajne nevidieť uprostred dňa? Let balónom je totiž záležitosťou, zvyčajne keď. Nejde pritom len o strhujúce výhľady, ktoré nízky sklon svetla podčiarkuje, ale skôr o omnoho Balónové lety sú pri ňom príjemné a bezpečné.Akonáhle je balón pripravený na vzlietnutie, celá posádka vhupne do koša a pilot zahreje vzduch, ktorý do balónu prúdi., odkiaľ si užijete výhľady nielen na krajinu pod sebou, ale otvorí sa vám aj prekrásna panoráma. Balón sa pohybuje s rýchlosťou vetra, takže za hodinu letu sa s ním presuniete o 10 až 20 km od miesta vzletu. Jednoducho pohodička a božský pokoj.Miesto, kde pristanete, nie je vopred známe. Závisí totiž len od. Na jeho názve však záleží. Pod týmto označením vás totiž po pristátí prijmú do šlachtického stavu vzduchoplavcov. Nebude to však len “suché” odovzdanie diplomu, ale poriadny krst štyrmi živlami a prípitok k tomu ako sa patrí.Po skončení letu s balónom vás odvezú na miesto vzlietnutia, aby ste sa pohodlne prepravili naspäť domov. Že sa už neviete dočkať? Tak teda nech sa páči, užívajte si v oblakoch!