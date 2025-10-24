Kvetoslava je cieľavedomá

Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Aj keď máme pri vyslovení mena Kvetka príjemné pocity, v skutočnosti je ich povaha dosť nevľúdna a ustarostená. Kvetky sú horlivé študentky, ktoré si určia cieľ a dosiahnu ho.

Bratislava 24. októbra (TASR) - Ženské meno Kvetoslava má český pôvod a v preklade znamená "sláviaca kvety ". Nositeľky tohto ojedinelého mena oslovujeme Kvetka, Kvetuška. Meniny oslavujú 24. októbra.

Aj keď máme pri vyslovení mena Kvetka príjemné pocity, v skutočnosti je ich povaha dosť nevľúdna a ustarostená. Kvetky sú horlivé študentky, ktoré si určia cieľ a dosiahnu ho. Možno im zveriť náročné úlohy a spoľahnúť sa na ich diskrétnosť. S ľuďmi vychádzajú prevažne umelecky založené a energické Kvetoslavy dobre, ale nechcú byť s nimi v úzkom kontakte. Sú nedôverčivé a ťažko prežívajú veľké citové vzplanutia.

Tieto dámy sú nadmieru životaschopné. Prospeje im, ak si do jedálnička zaradia najmä karfiol, špargľu, špenát a uhorky.

Kvetoslavy ovplyvňuje planéta Saturn. Ich šťastné farby sú hnedá, čierna a zelená. Ochranné rastliny kostihoj, štiav, ochranné kamene zafír, achát a opál.
