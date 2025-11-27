< sekcia Magazín
L. Okoličány vydala knihu, je odpoveďou na hektické tempo týchto dní
Bratislava 27. novembra (TASR) - Nová kniha Lucie Turaz Okoličány Ako žiť a nezblázniť sa. Zastav sa, dýchaj, hýb sa je odpoveďou na hektické tempo dnešných dní - plná jednoduchých, overených a zrozumiteľných návodov, ktoré vznikli z vlastnej praxe oceňovanej športovkyne, autorky a zakladateľky nordic walkingu na Slovensku. Publikácia, ktorá už pri svojom krste spojila ľudí z rôznych profesií, prináša to, čo mnohým z nás chýba: návrat k dychu, k pohybu, k sebe. Publikáciu slávnostne pokrstil skvelý rozprávač a spisovateľ Boris Filan. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.
„Kniha vo mne zrela niekoľko rokov, bola logickým vyústením môjho doterajšieho života, keďže sa zaujímam o funkčný pohyb, dýchanie aj prítomný okamih. V prvom rade, ako sa ja mám spomaliť a zastaviť - pátrala som a preto som odišla aj do Tatier z hlavného mesta a chaosu. Založila som aj SNWA, následne si urobila kurzy všímavosti, funkčného dýchania aj lesný kúpeľ. A posunula to do kurzu pre Relax- mindfulness, dýchanie, pohyb. Vyškolila som aj inštruktorov a kurz sa už tri roky vyučuje cez SNWA pre verejnosť po celom Slovensku. Prax ukazuje, že my, zaneprázdnení dospeláci, už síce vieme, že máme spomaliť, ale nevieme ako, a hlavne ako to dať do každodennosti. Tak som to všetko spojila - zastavenie, všímavosť, počúvanie sa, dýchanie aj pohyb - zjednodušila a vrátila sa k našim predkom lovcom a zberačom. A vytvorila som jednoduché návody, texty, tipy, rady a cvičenia,“ vysvetlila autorka Lucia Turaz Okoličány.
„S Luciou sa poznám dostatočne dlho, aby sme o sebe vedeli všetko to, čo človek potrebuje o sebe vedieť a napriek tomu sa máme radi. Sledujem ju dlhé roky a napriek kliatbe toľkých talentov je stále rovnaká. Knihu som popľul pre šťastie a želám jej veľa chápavých čitateľov,“ povedal krstný otec Boris Filan.
Lucia Turaz Okoličány vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, kde pôsobila ako pedagogička a prorektorka. Umenie študovala aj na univerzitách v Izraeli a v Spojených štátoch amerických. Celý život sa venuje športu. Doniesla na Slovensko nordic walking - v roku 2013 založila Slovenskú asociáciu Nordic Walking a dodnes je jej prezidentkou. V roku 2022 získala ocenenie Slovenka roka v kategórii šport.
