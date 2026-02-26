< sekcia Magazín
Ľahkosť v batohu aj pri kráčaní
Fjällräven predstavuje novinky pre slobodnejšie potulky prírodou.
Autor OTS
Bratislava 26. februára (OTS) - Nová jarná a letná kolekcia Fjällräven je postavená na jednoduchom nápade: menej nosiť, viac zažívať. Tentoraz sa švédsky výrobca spolieha na odľahčené riešenia, ktoré však neznamenajú žiadne kompromisy v odolnosti. Naopak, využíva viac ako 60 rokov skúseností, aby ukázal, že aj odľahčené vybavenie môže byť spoľahlivé a stať sa vaším partnerom na cestách za dobrodružstvom bez toho, aby ste cítili každý nachodený kilometer alebo museli riešiť každý gram navyše.
Tento prístup najlepšie reprezentuje nový batoh Kajka X-Lätt, ktorý získal prestížne ocenenie Scandinavian Outdoor Awards. S hmotnosťou niečo vyše jedného kilogramu, kapacitou 45 litrov a ikonickým dreveným rámom predstavuje novú generáciu vybavenia pre tých, ktorí chcú znížiť hmotnosť batožiny, ale nechcú obetovať pohodlie. Fjällräven nás preto povzbudzuje, aby sme sa zbalili múdrejšie a zažili viac. Pretože keď nosíte menej, odnášate si oveľa viac v podobe nezabudnuteľných zážitkov – s ľahkosťou v batohu, v kroku aj v hlave.
Kajka X-Lätt 45
Odolný a ľahký trekkingový batoh s mnohými funkčnými detailmi s kapacitou 45 litrov, nastaviteľným zadným sedadlom a ikonickým dreveným rámom. Ponúka vysokú úroveň pohodlia aj pri dlhších túrach. Praktickým bonusom je odnímateľné vnútorné vrecko, ktoré sa dá použiť aj samostatne ako malá crossbody taška na drobnosti.
Odporúčaná maloobchodná cena: 339,99 Eur
Keb Lätt Wind Jacket
Minimalistická vetrovka na všetky vaše letné dobrodružstvá. Je extrémne ľahká, jednoducho ju zbalíte do vlastného vrecka a je ideálna na horské túry a pohyb v premenlivom počasí. Dostupné v dámskej aj pánskej verzii.
Odporúčaná maloobchodná cena: 149,99 Eur
Abisko Lite Fleece Jacket
Ľahká a kompaktná flísová mikina ideálna na výlety, turistiku a ako stredná vrstva pri premenlivom počasí. Rýchlo schne, je príjemná na telo a jednoducho sa balí do batohu. Dostupné v dámskej aj pánskej verzii.
Odporúčaná maloobchodná cena: 149,99 Eur
Abisko Sun hoodie
Ľahká a pohodlná mikina ideálna na letné túry. Rýchloschnúci materiál je príjemný aj počas aktívneho dňa vonku, dlhé rukávy a kapucňa poskytujú ľahkú ochranu pred slnkom. Dostupné v dámskej aj pánskej verzii.
Odporúčaná maloobchodná cena: 99,99 Eur
Abisko Lite SS
Ľahké a vzdušné tričko ideálne na horúce počasie a aktívny pohyb. Priedušný materiál rýchlo odvádza vlhkosť a ploché švy na ramenách zvyšujú pohodlie aj pri nosení batohu. Skvelý kúsok na letné túry a cestovanie. Dostupné v dámskej aj pánskej verzii.
Odporúčaná maloobchodná cena: 54,99 Eur
Abisko Hybrid Trail Trs Zip-off
Univerzálne nohavice, ktoré sa prispôsobujú tempu a počasiu. Kombinácia odolného materiálu na prednej strane a pružného, priedušného zadného dielu zaručuje pohodlie a voľnosť pohybu počas celého dňa. Keď sa oteplí, jednoducho odopnete nohavice a premeníte ich na šortky. Dostupné v dámskej aj pánskej verzii.
Odporúčaná maloobchodná cena: 219,99 Eur
Keb Agile Tights
Dámske odolné trekingové legíny navrhnuté pre maximálnu voľnosť pohybu počas všetkých vonkajších aktivít. Vysoký, pohodlný pás vydrží aj pri dlhších túrach, vystužené časti zvládnu náročnejší terén a praktické vrecká na stehnách sa postarajú o drobnosti, ktoré chcete mať po ruke.
Odporúčaná maloobchodná cena: 179,99 Eur
Abisko Hike Shorts
Ľahké, pohodlné a kompaktné šortky z materiálu G-1000 Air Stretch. Majú voľnejší strih a elastický pás pre voľnosť pohybu a pohodlie na cestách. Dostupné v dámskej aj pánskej verzii.
Odporúčaná maloobchodná cena: 149,99 Eur pánske a 129,99 Eur dámske
Abisko Trekking cap
Ľahká a skladná šiltovka, ktorá vás spoľahlivo ochráni pred slnkom počas horúcich dní. Vďaka skladacej clone ju môžete jednoducho uložiť do vrecka alebo batohu – ideálny partner na letné túry a cestovanie.
Odporúčaná maloobchodná cena: 44,99 Eur
Abisko Summer Lite
Ľahký syntetický spacák s výplňou PrimaLoft ideálny na letné kempovanie, prechody medzi chatami a cestovanie naľahko.
Odporúčaná maloobchodná cena: 129,99 Eur
Produkty sú dostupné v predajniach Fjällräven a na fjallraven-slovensko.sk.
Tento prístup najlepšie reprezentuje nový batoh Kajka X-Lätt, ktorý získal prestížne ocenenie Scandinavian Outdoor Awards. S hmotnosťou niečo vyše jedného kilogramu, kapacitou 45 litrov a ikonickým dreveným rámom predstavuje novú generáciu vybavenia pre tých, ktorí chcú znížiť hmotnosť batožiny, ale nechcú obetovať pohodlie. Fjällräven nás preto povzbudzuje, aby sme sa zbalili múdrejšie a zažili viac. Pretože keď nosíte menej, odnášate si oveľa viac v podobe nezabudnuteľných zážitkov – s ľahkosťou v batohu, v kroku aj v hlave.
Kajka X-Lätt 45
Odolný a ľahký trekkingový batoh s mnohými funkčnými detailmi s kapacitou 45 litrov, nastaviteľným zadným sedadlom a ikonickým dreveným rámom. Ponúka vysokú úroveň pohodlia aj pri dlhších túrach. Praktickým bonusom je odnímateľné vnútorné vrecko, ktoré sa dá použiť aj samostatne ako malá crossbody taška na drobnosti.
Odporúčaná maloobchodná cena: 339,99 Eur
Keb Lätt Wind Jacket
Minimalistická vetrovka na všetky vaše letné dobrodružstvá. Je extrémne ľahká, jednoducho ju zbalíte do vlastného vrecka a je ideálna na horské túry a pohyb v premenlivom počasí. Dostupné v dámskej aj pánskej verzii.
Odporúčaná maloobchodná cena: 149,99 Eur
Abisko Lite Fleece Jacket
Ľahká a kompaktná flísová mikina ideálna na výlety, turistiku a ako stredná vrstva pri premenlivom počasí. Rýchlo schne, je príjemná na telo a jednoducho sa balí do batohu. Dostupné v dámskej aj pánskej verzii.
Odporúčaná maloobchodná cena: 149,99 Eur
Abisko Sun hoodie
Ľahká a pohodlná mikina ideálna na letné túry. Rýchloschnúci materiál je príjemný aj počas aktívneho dňa vonku, dlhé rukávy a kapucňa poskytujú ľahkú ochranu pred slnkom. Dostupné v dámskej aj pánskej verzii.
Odporúčaná maloobchodná cena: 99,99 Eur
Abisko Lite SS
Ľahké a vzdušné tričko ideálne na horúce počasie a aktívny pohyb. Priedušný materiál rýchlo odvádza vlhkosť a ploché švy na ramenách zvyšujú pohodlie aj pri nosení batohu. Skvelý kúsok na letné túry a cestovanie. Dostupné v dámskej aj pánskej verzii.
Odporúčaná maloobchodná cena: 54,99 Eur
Abisko Hybrid Trail Trs Zip-off
Univerzálne nohavice, ktoré sa prispôsobujú tempu a počasiu. Kombinácia odolného materiálu na prednej strane a pružného, priedušného zadného dielu zaručuje pohodlie a voľnosť pohybu počas celého dňa. Keď sa oteplí, jednoducho odopnete nohavice a premeníte ich na šortky. Dostupné v dámskej aj pánskej verzii.
Odporúčaná maloobchodná cena: 219,99 Eur
Keb Agile Tights
Dámske odolné trekingové legíny navrhnuté pre maximálnu voľnosť pohybu počas všetkých vonkajších aktivít. Vysoký, pohodlný pás vydrží aj pri dlhších túrach, vystužené časti zvládnu náročnejší terén a praktické vrecká na stehnách sa postarajú o drobnosti, ktoré chcete mať po ruke.
Odporúčaná maloobchodná cena: 179,99 Eur
Abisko Hike Shorts
Ľahké, pohodlné a kompaktné šortky z materiálu G-1000 Air Stretch. Majú voľnejší strih a elastický pás pre voľnosť pohybu a pohodlie na cestách. Dostupné v dámskej aj pánskej verzii.
Odporúčaná maloobchodná cena: 149,99 Eur pánske a 129,99 Eur dámske
Abisko Trekking cap
Ľahká a skladná šiltovka, ktorá vás spoľahlivo ochráni pred slnkom počas horúcich dní. Vďaka skladacej clone ju môžete jednoducho uložiť do vrecka alebo batohu – ideálny partner na letné túry a cestovanie.
Odporúčaná maloobchodná cena: 44,99 Eur
Abisko Summer Lite
Ľahký syntetický spacák s výplňou PrimaLoft ideálny na letné kempovanie, prechody medzi chatami a cestovanie naľahko.
Odporúčaná maloobchodná cena: 129,99 Eur
Produkty sú dostupné v predajniach Fjällräven a na fjallraven-slovensko.sk.