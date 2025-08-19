< sekcia Magazín
Lara Samson prichádza so sólovým singlom Heart Open Wide
Jej prvý sólový singel Heart Open Wide ukazuje inú, jemnejšiu a osobnejšiu polohu jej hudobnej duše.
Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Speváčka Lara Samson, ktorú mnohí poznajú ako frontmanku kapely The Gambit, prichádza s vlastnou autorskou tvorbou. Jej prvý sólový singel Heart Open Wide ukazuje inú, jemnejšiu a osobnejšiu polohu jej hudobnej duše. Namiesto rockovej energie prináša Lara emotívnu a zároveň ľahko počúvateľnú skladbu, ktorá vyžaruje pozitívnu atmosféru a nebojí sa hovoriť o šťastnej láske. TASR informoval PR manažér Lukáš Horňáček.
„Heart Open Wide je mojou úplne prvou piesňou, v ktorej sa otvorene venujem téme šťastnej lásky, teda niečomu, čomu som sa doteraz skôr vyhýbala. Práve táto skladba vo mne otvorila nové textárske dvere,“ hovorí Lara Samson.
Skladba začína intímnym akustickým úvodom a postupne sa rozrastá do plnšieho zvuku, ktorý vytvára romantickú atmosféru a nádej na šťastné konce. Lara sa pri tvorbe obklopila ľuďmi, ktorí sú jej najbližší - producentom Patrikom Lakim, s ktorým pieseň vznikla spontánne, a Tamásom Beliczom, legendárnym basgitaristom, ktorý sa podieľal aj na produkcii.
Videoklip vznikol ako DIY projekt, ktorý Lara sama režírovala a strihala. Pred kamerou jej opäť asistovali blízki priatelia, vďaka čomu má klip osobitý a autentický charakter. „Ďakujem piesni Heart Open Wide za to, že mi otvorila srdce, a Tamásovi s Patrikom za spoluprácu, ktorá určite nebola posledná. Verím, že táto pieseň si nájde cestu aj k poslucháčom,“ dodáva Lara.
Heart Open Wide klip:
