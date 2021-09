Larry Hagman, legendárny Džejár z Dallasu, sa narodil pred 90 rokmi

Fort Worth/Bratislava 21. septembra (TASR) – Vďaka úlohe bezohľadného ropného magnáta J. R. Ewinga v seriáli Dallas, sa americký herec Larry Hagman stal v 80. rokoch minulého storočia jedným z najobľúbenejších seriálových hercov.



V súkromí mal však svetoznámy herec ďaleko od intrigánskeho "Džejára". Priatelia či hereckí kolegovia ho opisovali ako dobrosrdečného človeka, ktorému nebola blízka ani ropa, patril k fanúšikom solárnej energie.



Od narodenia Larryho Hagmana, herca, ktorého si fanúšikovia rodinnej ságy Ewingovcov pamätajú s kovbojským klobúkom či pohárom whisky, uplynie v utorok 21. septembra 90 rokov.



Larry Hagman sa narodil 21. septembra 1931 v texaskom meste Fort Worth v rodine advokáta švédskeho pôvodu Bena Hagmana a muzikálovej herečky Mary Martinovej. Po rozvode rodičov v roku 1936 sa o výchovu budúceho herca niekoľko rokov starala babička, s ktorou žil na rôznych miestach v Texase, ale aj v Los Angeles. Neskôr sa o neho striedavo starali rodičia. Nepatril k usilovným študentom, vystriedal niekoľko súkromných či vojenských stredných škôl.



Prvé herecké skúsenosti nadobudol v 19 rokoch po boku matky v muzikáli South Pacific v Londýne, kde zostal niekoľko rokov. Počas kórejskej vojny ho povolali do leteckých síl Spojených štátov amerických (USA), ale vojenčinu si odkrútil v Spojenom kráľovstve, kde sa zoznámil s Maj Axelssonovou, s ktorou sa v roku 1954 oženil a odišiel do USA. Narodili sa im dve deti a s manželkou žil až do svojej smrti.



V rokoch 1965 - 1970 prvýkrát zažiaril v televíznom seriáli I Dream of Jeannie, v ktorom stvárnil postavu astronauta Tonyho Nelsona. Úspech zaznamenal aj v komediálnych seriáloch The Good life (1971 – 1972) a Here We Go Again (1973).



Zlom v jeho kariére však prišiel v roku 1978, keď americká televízia CBS začala vysielať seriál Dallas, z ktorého sa stal celosvetový televízny fenomén. V televíznom projekte, ktorého 14 sérií a celkovo 357 dielov sa vysielalo do roku 1991, stvárnil jednu z hlavným postáv, skazeného a nemilosrdného ropného magnáta J. R. Ewinga. Ten neváhal nečestne súperiť v ropnom biznise aj s bratom Bobbym Ewingom, ktorého si zahral nemenej známy americký herec Patrick Duffy.



V legendárnom seriáli, ktorý sa vysielal v 70 krajinách sveta, vrátane Slovenska, sa predstavili aj známe americké herečky ako Linda Grayová, seriálová manželka Sue Ellen cynického "Džejára", či Victoria Principálová, ktorá stvárnila Pamelu, manželku sympatického a čestného Bobbyho.



Sága rodu Ewingovcov, majiteľov spoločnosti Ewing Oil, sa dočkala s Hagmanom aj pokračovaní v podobe filmov ako Dallas: J. R. Returns (Dallas: J. R. sa vracia, 1996) a Dallas: War of the Ewings (Dallas: Vojna Ewingovcov, 1998).



Za postavu "Džejára", nominovali Hagmana štyrikrát na ocenenie Zlatý Glóbus. Postava bezohľadného ropného biznismana mu vyniesla aj šesť cien Digest Award za stvárnenie najväčšieho seriálového zloducha.



Ako režisér sa Hagman predstavil napríklad nakrútením siedmich častí úspešného mysteriózneho krimiseriálu z amerického juhu In the Heat of the Night (V žiari noci, 1992- 1994).



Tak ako J. R. Ewing, neodmietol ani Larry Hagman pohárik whisky či s iným alkoholom, čo malo vplyv na jeho zdravotný stav. Trpel cirhózou pečene, ktorú mu transplantovali v roku 1995. V roku 2008 mu diagnostikovali Alzheimerovu chorobu a v októbri 2011, počas príprav nakrúcania ďalších dielov Dallasu, aj rakovinu.



Larry Hagman, legendárny "Džejár", zomrel 23. novembra 2012 vo veku 81 rokov.