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Lash&Grey sa na festival Viva Musica! vracajú po šiestich rokoch
Pre Lash&Grey má štvrtkový koncert, na ktorom zahrajú svoje autorské skladby v nových hudobných aranžmánoch v sprievode komorného orchestra a medzinárodnej kapely, aj symbolický rozmer.
Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - Lash&Grey je umelecké meno dvojice, ktorú tvoria speváčka Kristína Mihaľová a gitarista Jakub Šedivý. Patria medzi najvýraznejšie a najúspešnejšie hudobné zoskupenia, aké v posledných rokoch vyrástli na Slovensku. Vo štvrtok vystúpia v bratislavskej Starej tržnici v rámci 22. ročníka medzinárodného festivalu Viva Musica!, na ktorý sa vracajú po šiestich rokoch.
„Ich originálna autorská tvorba a výnimočná interpretačná vyspelosť im otvorili dvere na prestížne svetové pódiá od legendárnej Carnegie Hall v New Yorku, cez festivaly v Mexico City, Guadalajare či Paríži, až po renomované európske jazzové scény ako Jazz Baltica či Nancy Jazz Pulsations,“ uvádzajú organizátori festivalu k oceňovanému duu, ktoré absolvovalo tri úspešné turné v Taliansku, koncertovalo v štrnástich krajinách sveta a jeho hudba znela aj vo vysielaní ARTE.
Pre Lash&Grey má štvrtkový koncert, na ktorom zahrajú svoje autorské skladby v nových hudobných aranžmánoch v sprievode komorného orchestra a medzinárodnej kapely, aj symbolický rozmer. Práve festival Viva Musica! totiž v roku 2020 odštartoval ich koncertné turné po vydaní debutového albumu Sleepin‘ With The Lights On.
„Po šiestich rokoch prichádzame v trošku inej situácii, už máme niečo vydané, prichádzame aj s novou hudbou. A keďže to bude asi zatiaľ najväčší koncert, aký sme na Slovensku odohrali, s takou veľkou kapelou a komorným orchestrom, veľmi sa na to tešíme. Bude to veľmi špeciálne, tá hudba dostane zvukový rozmer, aký máme v hlave,“ uviedla pre TASR Mihaľová.
Ako ďalej pripomína festival, Kristína na seba upozornila aj globálne, keď sa ako jediná Európanka v roku 2022 prebojovala medzi päť najlepších speváčok v prestížnej súťaži Sarah Vaughan Jazz Vocal Competition v New Jersey. Lash&Grey sú držiteľmi Ceny Nadácie Tatra banky za umenie, českej hudobnej Ceny Anděl za album Blossoms Of Your World a dvoch Radio_Head Awards za debut Sleepin‘ With The Lights On a singel roka After War.
Na Viva Musica! vystúpia s kapelou v medzinárodnom zložení - s basgitaristom Richardom Csinom, klaviristom Martinom Konvičkom, perkusionistom Nelsonom Herrerom a bubeníkom Isaacom Kizitom, ktorých na pódiu doplní komorný Orchester Viva Musica! pod vedením huslistu Juraja Tomku, zložený z členov Mucha Quartet a ďalších hudobníkov.
Tento rok na festivale vystúpi viac ako 150 umelcov z desiatich krajín na rôznych miestach v Bratislave i mimo hlavného mesta. Viva Musica! potrvá do 6. augusta.
„Ich originálna autorská tvorba a výnimočná interpretačná vyspelosť im otvorili dvere na prestížne svetové pódiá od legendárnej Carnegie Hall v New Yorku, cez festivaly v Mexico City, Guadalajare či Paríži, až po renomované európske jazzové scény ako Jazz Baltica či Nancy Jazz Pulsations,“ uvádzajú organizátori festivalu k oceňovanému duu, ktoré absolvovalo tri úspešné turné v Taliansku, koncertovalo v štrnástich krajinách sveta a jeho hudba znela aj vo vysielaní ARTE.
Pre Lash&Grey má štvrtkový koncert, na ktorom zahrajú svoje autorské skladby v nových hudobných aranžmánoch v sprievode komorného orchestra a medzinárodnej kapely, aj symbolický rozmer. Práve festival Viva Musica! totiž v roku 2020 odštartoval ich koncertné turné po vydaní debutového albumu Sleepin‘ With The Lights On.
„Po šiestich rokoch prichádzame v trošku inej situácii, už máme niečo vydané, prichádzame aj s novou hudbou. A keďže to bude asi zatiaľ najväčší koncert, aký sme na Slovensku odohrali, s takou veľkou kapelou a komorným orchestrom, veľmi sa na to tešíme. Bude to veľmi špeciálne, tá hudba dostane zvukový rozmer, aký máme v hlave,“ uviedla pre TASR Mihaľová.
Ako ďalej pripomína festival, Kristína na seba upozornila aj globálne, keď sa ako jediná Európanka v roku 2022 prebojovala medzi päť najlepších speváčok v prestížnej súťaži Sarah Vaughan Jazz Vocal Competition v New Jersey. Lash&Grey sú držiteľmi Ceny Nadácie Tatra banky za umenie, českej hudobnej Ceny Anděl za album Blossoms Of Your World a dvoch Radio_Head Awards za debut Sleepin‘ With The Lights On a singel roka After War.
Na Viva Musica! vystúpia s kapelou v medzinárodnom zložení - s basgitaristom Richardom Csinom, klaviristom Martinom Konvičkom, perkusionistom Nelsonom Herrerom a bubeníkom Isaacom Kizitom, ktorých na pódiu doplní komorný Orchester Viva Musica! pod vedením huslistu Juraja Tomku, zložený z členov Mucha Quartet a ďalších hudobníkov.
Tento rok na festivale vystúpi viac ako 150 umelcov z desiatich krajín na rôznych miestach v Bratislave i mimo hlavného mesta. Viva Musica! potrvá do 6. augusta.