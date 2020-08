Lasica: Sladké hry minulého leta vzbudili pred polstoročím rozhorčenie

Bratislava 26. augusta (TASR) - Filmový večer Kina pod hviezdami, ktoré na spríjemnenie chvíľ obyvateľov i návštevníkov Bratislavy pripravila Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), uviedol v utorok (25. 8.) Milan Lasica. Laureát ceny za celoživotný prínos slovenskej audiovizuálnej kultúre odprezentoval pred novou budovou Slovenského národného divadla (SND) snímku Juraja Herza Sladké hry minulého leta, ktorá mala premiéru v roku 1970.



Lasica priznal, že na prijatie úlohy vo filme spred polstoročia, v ktorom sa objavil aj s Júliusom Satinským, museli hercov veľmi dlho prehovárať. "Nakoniec sme súhlasili a boli sme radi. Neľutujem to dodnes. Myslím si, že je to najlepší film, v akom som hral vo svojom živote, vďaka režisérovi Herzovi a kameramanovi Šimončičovi, samozrejme, vďaka scenáru Alty Vášovej," povedal pred projekciou impresionistickej farebnej snímky inšpirovanej Maupassantovou poviedkou Muška a obrazmi veľkých francúzskych maliarov impresionistov.



Film opisuje príbeh mladej pehavej dievčiny, o ktorú prejavuje záujem celá skupina kamarátov. Úsmevné rozprávanie, doplnené uvoľnenými hereckými výkonmi, však nijako neskrýva závažnejšie okamihy, ktoré sa rovnako vkrádajú do ľudského života. "Zaujímavé na ňom je, že pred 50 rokmi vzbudil veľké rozhorčenie nielen u divákov, ale predovšetkým u rôznych štátnych predstaviteľov. Zdal sa im nemiestne erotický," poznamenal Lasica. "Podľa mňa po 50 rokoch by sa mohol premietať aj v jasliach," vtipne dodal.



Okolo filmu o krásnej, éterickej a jemnej práčke Muške, o ktorú sa pokúšajú piati kamaráti, sa objavili v dobe jeho vzniku pozoruhodné teórie. Film sa nakrúcal v roku 1969 a podľa niektorých názorov sa odvolával na vstup vojsk Varšavskej zmluvy do Československa 21. augusta 1968. "Tiež som to vtedy počul, nejaký funkcionár si pravdepodobne vymyslel, že tí piati muži, ktorí sa točia okolo Mušky, že to je tých päť armád Varšavskej zmluvy a Muška je Československo. Núkala sa v tom čase taká interpretácia, možno aj to prispelo k tomu, že ten film sa už nikdy potom nepremietal v Slovenskej televízii, ale zaujímavé je, že sa premietal v Čechách v kinách," poznamenal legendárny humorista, herec a spisovateľ k snímke, ktorá získala Grand Prix na festivale televíznych filmov v Monte Carle. "Režiséra Herza nepustili prevziať si cenu a nikdy mu ju ani neodovzdali," uzavrel Lasica.



Projekt Kino pod hviezdami potrvá do nedele 30. augusta. Prehliadka divákom pripomenie aj snímky Rabaka (réžia Dušan Rapoš), Kandidát (réžia Jonáš Karásek), Fontána pre Zuzanu (réžia Dušan Rapoš), Tigre v meste (réžia Juraj Krasnohorský) a Sedím na konári a je mi dobre (réžia Juraj Jakubisko). "Spája ich pozitívna emócia, majú veľmi krásny letný ľahký nádych, to bol základ dramaturgie. Chceli sme dať dohromady filmy, ktoré budú určené pre rôzne publikum, rôzne vekové a záujmové kategórie," vysvetlila prezidentka SFTA Wanda Adamík Hrycová. Pre TASR potvrdila, že okrem populárnych slovenských filmov pre dospelých a mládež dostala v projekte priestor aj produkcia pre deti v podobe detských pásiem. Projekt vyvrcholí odovzdávaním národných filmových cien Slnko v sieti, ktoré sa bude konať 9. septembra v bratislavskej Starej tržnici. V priamom prenose ho odvysiela RTVS na Jednotke.