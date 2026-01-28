< sekcia Magazín
Láska, ktorá rastie s každým krokom
Oslávte Valentína v prírode s Fjällräven.
Autor OTS
Bratislava 28. januára (OTS) - Príroda je to najlepšie miesto, kde si môžete byť ešte bližší. Spoločne zdolané vrcholy, zdieľaná čokoláda v závetrí alebo nadšenie z výhľadov tvorí spomienky, ktoré vám vydržia veľa rokov. Hovorí sa, že páry, ktoré spolu chodia von na výlety, zostávajú spolu – pretože práve v prírode sa človek učí trpezlivosti, vzájomnej podpore a radosti zo spoločnej cesty.
Nezáleží na tom, či sa vydáte na dlhú túru alebo len krátku prechádzku mimo mesta. Skutočné puto často vzniká v tichu lesa, keď spolu sledujete západ slnka alebo si navzájom pomáhate vyliezť na kopec.
Aby vám to ladilo na spoločných cestách štýlom i funkčným vybavením, inšpirujte sa nápadmi na valentínske darčeky od švédskej značky Fjällräven. Sú ako stvorené pre páry, ktoré zdieľajú lásku k prírode a túžbu objavovať svet bok po boku.
Kånken koncept
Limitovaná edícia ikonického batohu Kånken s kontrastnými detailmi. Štýlový partner na každodenné pochôdzky a výlety mimo mesta.
Odporúčaná maloobchodná cena: 99,99 €
Fjällräven Logo Sweater
Nadčasová mikina z organickej bavlny s mäkkou vnútornou stranou je klasika, ktorá nikdy nevyjde z módy. Je to ideálna voľba pre tých, ktorí sa chcú zladiť na spoločné prechádzky a lenivé popoludnia vo dvojici. Dostupné v dámskej aj pánskej verzii.
Odporúčaná maloobchodná cena: 119,99 €
1960 Logo T-shirt & Fjällblomster Logo T-shirt
Pánske tričko s logom z roku 1960 a dámske tričko s logom Fjällblomster kombinujú pohodlný strih a príjemný materiál. Spolu tvoria dokonalý pár na cestovanie, prechádzky aj obyčajné chvíle v páre.
Odporúčaná maloobchodná cena: 49,99 € (pánske), 54,99 € (dámske)
Fjällräven Heavy Beanie
Mäkká čiapka z jahňacej vlny na zimné prechádzky a bežné dni v meste. Nadčasový vzhľad z nej robí skvelý kúsok pre muža aj pre ženu – keď chcú byť vonku spolu a v teple.
Odporúčaná maloobchodná cena: 64,99 €
High Coast Lite Cap
Ľahká, priedušná šiltovka, ktorá vás ochráni pred slnkom na každom letnom dobrodružstve. Vďaka elastickému materiálu a vnútornému pásiku na odvádzanie potu je pohodlná počas celého dňa – takže sa môžete sústrediť len na cestu a jeden na druhého.
Odporúčaná maloobchodná cena: 44,99 €
Všetky produkty sú dostupné v predajniach Fjällräven a na www.fjallraven-slovensko.sk.
