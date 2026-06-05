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Laura je plachá
Laury, ktoré majú meniny 5. júna, sú nestále povahy. Ľahko strácajú odvahu a sú citlivé na neúspech. Sú rozmarné a trochu detinské.
Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - Ženské meno Laura má latinský pôvod a význam mena je "vavrínový strom". Nositeľky tohto mena oslovujeme Laurinka, Lorka, Lara.
Laury, ktoré majú meniny 5. júna, sú nestále povahy. Ľahko strácajú odvahu a sú citlivé na neúspech. Sú rozmarné a trochu detinské. Ak ich rodičia nepodporujú a nepodopierajú, uspejú len s ťažkosťami, lebo sú plaché a majú nízke sebavedomie. Nie vždy dokončia prácu, ktorú začali.
Laurinky môžeme označiť aj za pozoruhodné a šarmantné. Sú pripútané k rodine, k priateľom a vo všeobecnosti k tým, ktorí sa o ne zaujímajú. Majú väčšinou šťastie. Nemali by prirýchlo strácať odvahu a urážať sa.
Sú životaschopné, no zdravie majú nestále. Raz sa cítia dobre, inokedy nie. V tomto kolísaní hrá veľkú rolu psychika.
Obľúbené farby týchto dievčat a žien sú svetlozelená, svetlomodrá, biela a ružová. Ochranné rastliny skorocel, pľúcnik, ochranné kamene akvamarín, rubín a jaspis.
Laury, ktoré majú meniny 5. júna, sú nestále povahy. Ľahko strácajú odvahu a sú citlivé na neúspech. Sú rozmarné a trochu detinské. Ak ich rodičia nepodporujú a nepodopierajú, uspejú len s ťažkosťami, lebo sú plaché a majú nízke sebavedomie. Nie vždy dokončia prácu, ktorú začali.
Laurinky môžeme označiť aj za pozoruhodné a šarmantné. Sú pripútané k rodine, k priateľom a vo všeobecnosti k tým, ktorí sa o ne zaujímajú. Majú väčšinou šťastie. Nemali by prirýchlo strácať odvahu a urážať sa.
Sú životaschopné, no zdravie majú nestále. Raz sa cítia dobre, inokedy nie. V tomto kolísaní hrá veľkú rolu psychika.
Obľúbené farby týchto dievčat a žien sú svetlozelená, svetlomodrá, biela a ružová. Ochranné rastliny skorocel, pľúcnik, ochranné kamene akvamarín, rubín a jaspis.