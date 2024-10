Laura Onusko vydáva novinku s názvom Dirty

Bratislava 20. októbra (TASR) - Laura Onusko, vlastným menom Laura Onušková, je 26-ročná speváčka pochádzajúca z Veľkých Kapušian. V týchto dňoch prichádza na slovenskú hudobnú scénu s energickou novinkou s názvom Dirty. TASR informovala PR Manažérka Renáta Tomášová.



"Takýto štýl hudby je pre mňa ako stvorený. Myslím si, že je to úplne na mieste, ak poviem, že táto skladba vo mne ešte viac vzbudila dračicu. Text tejto skladby je jemne pikantný a vôbec mi to neprekáža, pretože občas musím aj ja vykročiť zo svojej komfortnej zóny. Pri nahrávaní som cítila v sebe tú ženskú energiu a vášeň, ktorú my ženy nosíme v sebe. Len niekedy sa ju neodvážim ukázať," hovorí Laura.



Začiatok skladby pripomína hudbu 80. rokov s moderným šatom. Sláčiky a výraznejšie basy dali celej skladbe pevnú štruktúru, ktorá rozhýbe naozaj každého.



"Pri nahrávaní som bola na seba naozaj veľmi pyšná, pretože som konečne mohla využiť svoj operný hlas. Podarilo sa nám nahrať aj všetky vokály, na ktoré nebolo treba použiť žiadnu techniku. Spojiť sa s Maxxom Miklošom bola tá najlepšia voľba. Profesionál ako on vedel presne, čo a ako spraviť, aby tá skladba bola úžasne doladená," dodáva speváčka.



Laura bola od mala vedená umeleckým smerom, hlavne k tancu a folklóru, študovala na ZUŠ hru na husliach a výtvarné umenie. Ako 11-ročná sa rozhodla aj pre tretí odbor - spev, a vďaka svojej kapele, s ktorou spievala už na gymnáziu na rôznych súťažiach, sa spevácky posúvala ďalej a momentálne študuje v poslednom ročníku operný a muzikálový spev na konzervatóriu v Košiciach. Skúšala šťastie aj v TV súťažiach X Factor Hungary a ČS - SuperStar. V decembri 2022 vydala debutové EP Nie som jediná.