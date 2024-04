Lazy the Kids prichádzajú s novinkou Strangers

Bratislava 5. apríla (TASR) - Dvojica Roman Krajčí (MoonDogg) a Dominik Javurek (Freddie Ferett) skoro rok po vydaní debutu Sunshine prichádza s novinkou Strangers. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.



"Pri minuloročnom EP sme si splnili jeden z mnohých snov v hudbe, na chvíľu sme mali viacej kamošov ako obvykle," hovoria spoločne obaja interpreti.



"Pracovali sme opäť v tradičnom zložení, to znamená, že text urobil Freddie, hudba pripadla mne a mastering a mix nám robil Ján Tlamka. A tak je tu novinka od Lazy the Kids," približuje Roman Krajči.



"Stihli sme nahrať aj ďalšie skladby. Máme texty, máme hudbu, takže by sme chceli do konca roka vydať aj celý album," dopĺňa Dominik Javurek.



"Mix a mastering pripadol mne, ale tentokrát som im navrhol urobiť aj remix. Hľadali sme, kto by nám najviac pasoval ku skladbe, a rozhodli sme sa pre Davida Kamhala z Liptovského Mikuláša, ktorého ľudia poznajú pod menom DJ wheatko.mp3. Myslím, že mu to naozaj sadlo a urobil skvelý DB REMIX, treba si to už len vypočuť," dodáva na záver Jano Tlamka.