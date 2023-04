Legenda František K. Veselý sa narodil pred 120 rokmi

Skalica/Bratislava 12. apríla (TASR) - Bol spevákom s nezameniteľným hlasom, šarmom a diktoval elegantnú pánsku módu vtedajšej doby. Rovnako bol legendárnym hercom a tiež divadelným režisérom, ktorý žal úspechy aj za hranicami Slovenska. Stál pri zrode slovenskej operety a bol spoluzakladateľom Divadla Nová scéna v Bratislave.



Od narodenia Františka Krištofa Veselého uplynie v stredu 12. apríla 120 rokov.



"Predovšetkým spôsob jeho spevu a vôbec jeho vystupovania bol nesmierne príťažlivý. Bol nesmierne galantný a džentlmenský človek. Aj čo sa týka jeho súkromia. Všetky Dusíkové pesničky, ktoré naspieval, mali úžasnú romantickú a výpovednú hodnotu. V čase keď sme žili v socializme, tak jeho pesničky boli obohatením nášho života. Pre mňa to bolo ešte viac úžasné, keď tieto pesničky si zvolil Milan Lasica a potom ich ďalej spieval so skupinou Hot Serenaders," povedal pre TASR filmový, divadelný a dabingový herec František Kovár.



František Veselý sa narodil 12. apríla 1903 v Skalici. Keď jeho otec natrvalo odišiel za prácou do USA, jeho matka sa znovu vydala za budapeštianskeho továrnika Krištofa. Celé detstvo strávil v Skalici, kde ho vychovávali starí rodičia Kotekovci. Už v ranom detstve mal výrazný vzťah k hudbe a spevu. Spolu so svojím rovesníkom, neskôr vynikajúcim operným tenorom Jankom Blahom, tvorili spevácku oporu skalického cirkevného zboru.



Ako sedemnásťročný odišiel za matkou do Budapešti a prijal svoje druhé priezvisko po svojom otčimovi. Odvtedy bol František Krištof Veselý. Vyštudoval herectvo a spev na budapeštianskej hereckej škole. Pôsobil v divadlách v Segedíne, Debrecíne, Rábe, Cegléde, Miškovci a iných. V Miškovci sa zoznámil so svojou manželkou Gizkou. Neskôr získal miesto v Kráľovskom divadle v Budapešti.



Sólistom operetného súboru Slovenského národného divadla (SND) bol od roku 1931. Vynikol najmä v operetách Keď rozkvitne máj, Modrá ruža, Pod cudzou vlajkou, Turecký tabak alebo Osudný valčík. Neskôr sa ujal i réžie. Veľký elegán a bonviván sa svojím osobitým interpretačným štýlom podieľal na vzniku slovenskej tanečnej piesne a jej zlatej éry. Mnohé šlágre z dielne Gejzu Dusíka a Pavla Braxatorisa sa v jeho podaní stali nestarnúcimi hitmi. Boli nimi napríklad Rodný môj kraj, Dedinka v údolí, S tebou pod Tatrami, Najkrajšia hviezdička, Skôr než odídeš, Len bez ženy, Podaj mi rúčku a Jaj Zuzka, Zuzička.



"Veselého si verejnosť zapamätala asi najviac ako speváka dobových populárnych piesní, pretože cez rádio sa jeho umelecká poloha dostala medzi najširšie vrstvy obyvateľstva. Jeho životnou láskou však bolo divadlo a opereta, čomu sa venoval celým svojím srdcom, ako interpret ale aj ako režisér," uviedol pre TASR zástupca riaditeľky Záhorského múzea Peter Michalovič, ktorý roky mapuje život skalického rodáka.



Veselý bol všeobecne obľúbeným umelcom. Hosťoval v Čechách a zažiaril aj na striebornom plátne, predovšetkým v komédiách. Zahral si napríklad s Oldřichom Novým a s Věrou Ferbasovou vo filme Falešná kočička (1937), s Jindřichom Plachtom vo veselohre Pán a sluha (1938) a s Adinou Mandlovou vo filme Bílá vrána (1938). Po druhej svetovej vojne klasická opereta upadla do nemilosti a vykázali ju zo SND aj z takmer celého divadelného života.



Následne sa stal v roku 1945 spoluzakladateľom Divadla Nová scéna. Divadlo vzniklo v intenciách novej koncepcie kultúrnej politiky v povojnovej situácii s dôrazom na rozvoj divadelnej siete na Slovensku. V roku 1948 bol zatknutý a umiestnený do pracovného tábora v Novákoch, ktorý pôvodne slúžil počas 2. svetovej vojny ako židovský pracovný tábor.



V rokoch 1946 - 1951 šéfoval súboru nazvanom Hudobná komédia Novej scény. Za jeho éry uviedli v tomto divadle 36 úspešných diel, v ktorých Veselý hral a zároveň ich režíroval. Neskôr sa objavil napríklad v crazykomédii Škandál v Melodias banke (1966). Scenár k tejto "prvej slovenskej gangster revue" napísal Július Satinský.



Celkovo počas svojej 35-ročnej úspešnej kariéry stvárnil František Krištof Veselý 81 divadelných a 13 filmových postáv. Sám režíroval 54 divadelných inscenácií. Jeho hity neskôr prespievali rôzni interpreti, medzi nimi aj Milan Lasica s Hot Serenaders.



František Krištof Veselý zomrel 13. marca 1977 v Bratislave, necelý mesiac pred svojimi 74. narodeninami. V roku 2003 mu in memoriam udelili cenu Aurel za celoživotný prínos do kultúry.



V rodnej Skalici, ako pre TASR uviedol Michalovič, si pripomenú 120. výročie narodenia Františka Krištofa Veselého najskôr v deň jeho narodenia položením kytice pri pamätníku umelca na mieste, kde stál jeho rodný dom. Hlavný program bude v sobotu (15. 4.). Na popoludnie je naplánované spomienkové podujatie Putujeme skalickou históriou a večer je v Kultúrnom dome na programe koncert, na ktorom sa očakáva účasť aj jedinej dcéry umelca - 76-ročnej Evy Veselej.